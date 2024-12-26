中鋼人憂綠電踩雷 工會理事長陳春生：確保公司權益

中鋼（2002）投資台灣智慧電能公司，在中鋼內部各大小網路社群引發高度討論，多數人擔心將步中鋼興達海基後塵，再度踩雷造成嚴重損失。中鋼工會理事長陳春生表示，綠電是未來趨勢，工會將嚴格把關，避免影響中鋼權益。

陳春生是國內重量級意見領袖，在中鋼內部以及政商界都具影響力。總統賴清德直稱他「春生仔」，陳春生的意見直達行政院與總統府，長期守護中鋼以及勞工界權益，其對中鋼投資綠電的說明，化解不少中鋼人疑慮。

陳春生指出，關於投資台灣智慧電能公司，是經濟部評估後，由信評良好的中鋼、中油等泛官股企業，以及有大量綠電需求的民間企業加上政府基金共同投資，以達成有效分配綠電給民間企業的政策目標。

考量未來淨零碳排的趨勢，使用綠電是一定要走的路，中鋼參與投資台智電，不僅可以按持股比例取得部分需求的綠電，而且可以成本加上合理成數的價格取得，初期評估對中鋼的確有利。

陳春生表示，該案在董事會討論時，個人針對有疑慮部分提出詢問並要求列入紀錄，以確保維護公司權益，避免影響中鋼財務結構及承購的綠電量超出中鋼實際需求量。

鋼鐵產業在製程上進行淨零碳排的努力，但當減碳降到一定極限而面臨瓶頸時，大致上有幾項權宜之計：（1）向其他企業買碳權，購得抵銷排碳的權利；（2）交碳費以爭取國際貿易被徵收碳稅的抵減；（3）使用綠電抵碳，至少還有電能使用，目前評估雖然綠電較一般工業用電貴1.7元/度，但至少能掌握一定比例的安全量，日後隨著電價可能持續上漲，綠電與一般工業用電價差可能會逐漸縮小。

陳春生說，就像再生水一樣，當初也有部分意見反對用比自來水貴8元/度的再生水，但遇枯水早災，公司就有保命水而不至於影響營運；反觀中龍那段期間，每天需花費大筆費用，以數百台運水車執行搶水任務的窘迫仍歷歷在目，所以中龍也開始重視掌握再生水的重要性，2022年開始投資興建再生水廠。

綠電是未來趨勢，台智電規劃資本額20億元，由中鋼先出資1,000萬元參與籌設，甫成立之際，即有多家民間企業（尤其是科技廠）因客戶要求自主減碳的壓力，也積極向經濟部表態投資加入的意願（附圖一），目前規劃中鋼未來股權將稀釋至約15%以下，每年能掌握的綠電額度約1億度，而未來中鋼的綠電需求約達2.9億度（加上集團合計約5.6億度），日後並隨減碳路徑持續增加，中鋼目前僅掌握約需求三成的綠電量，仍有七成綠電缺尚待補足。

未來中鋼仍要持續評估如何適時補足其他綠電缺口，就像掌握礦源比例的拿捏一樣，這是未來企業經營要持續面對的挑戰。

陳春生強調，工會將持續把關，該提醒公司注意的一定會適時反映。公司是大家的，唯有捍衛公司權益，公司好、大家才會好，共同一起努力。