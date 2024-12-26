跨界交流！商研院論壇探討碳權經濟之創新與挑戰

商業發展研究院受中油公司委託辦理「2024企業永續競爭力論壇」，高雄場近日於KO-IN智高點智慧科技創新園區登場，成功大學能源科技與策略研究中心主任林大惠表示，碳定價是企業認真減碳的驅動力，而碳費將成為企業營運的潛在必要成本。隨時代演變，企業更要往前看，不只關注眼下的淨零碳排，未來將邁向二氧化碳移除，因此再生能源、循環經濟、碳捕捉及封存等都將成為淨零碳排的關鍵條件。面對極端氣候變遷，所有人都肩負責任，企業可思考如何從中調適並強化自身韌性，聚焦減碳技術發展與轉型的可能性。

商研院表示，該場論壇邀請到台灣碳權交易所協理吳逸萱、成功大學能源科技與策略研究中心主任林大惠、上緯國際投資控股股份有限公司經理林國權，針對碳權經濟的商業趨勢與案例應用展開深度討論。當日有能源業、數位行銷業、科技製造業及學界等多位菁英到場參與。

論壇主持人商研院副院長張皇珍表示，中油論壇往年以量子科技、AI技術為主題，今年為呼應國際趨勢與法規政策，議題涵蓋碳權、碳定價與綠色設計，期望透過專家學者的實務分享，引領企業達到淨零轉型，並考量未來全球塑膠公約若通過定案，將成為具法律約束力的全球法規，呼籲企業應即早思考如何透過綠色設計提升產業競爭力。

台灣碳權交易所協理吳逸萱則於論壇中提到，全球約150個國家及地區相繼宣示淨零排放承諾，以往企業只需顧及產品品質，自然就能賣得好，但現今若生產過程中未落實低碳，可能影響到利害關係人投資的評估指標。此外，2025年若實施收取碳費，將對企業產生衝擊力，因此，淨零不再只是趨勢，更是攸關企業生存的競爭與挑戰。為實現台灣2050年淨零目標，台灣碳權交易所透過強化碳市場相關人才基礎建設、加速低碳創新及提供經濟誘因等方式，推動國家及企業減碳，同時協助於經濟成長和永續發展間取得平衡。於論壇中亦分享國內外減碳實務案例，盼引領學員接軌國際標準，共同開創淨零未來。

身為綠色循環材料公司的上緯國際投資控股(股)公司，近年積極轉型以碳中和、創生新材料為未來發展核心，於國際市場上佔有領先地位，目前持續投入前瞻性研發，致力將廢棄物透過技術開發轉化為原料。上緯國際投資控股股份有限公司經理林國權於論壇中提醒，在生產模式不改變的情況下，綠能、節能都僅是製程能源上的減碳，真正的減碳勢必要做到減少源頭使用，方可降低地球對天然資源的消耗。產品設計初期即決定了未來對於環境的衝擊影響程度，綠色設計能有效降低資源消耗，為呼應未來減碳趨勢，建議中小企業於綠色設計中尋找減碳商機。

商研院表示，本場綜合座談以「碳權經濟與綠色設計的雙軌推動」為主題，由商研院副院長張皇珍主持，張皇珍指出，1.5度C溫控目標雖看似遙遠，但我們已經走在減碳的路上，淨零轉型勢必成為未來重要趨勢，因此，企業在心態轉換上相當重要，並應於轉型過程中有中長期規劃，才能達到雙軌推動，邁向減碳未來。

商研院長年致力於尖端技術與前瞻性研究，協助企業達到升級轉型，此外，商研院ESG永續學苑開設一系列專業的ESG永續課程及輔導，想獲得國際認證ESG證照，歡迎上網搜尋商研院ESG永續學苑https://esgacademy.cdri.org.tw，或洽服務專線07- 222-3999#101吳專員。