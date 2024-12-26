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美國關稅大刀台灣出口商不怕 8成有信心可轉嫁

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
貿協經貿指數調查2500家企業對川普風險的看法。記者陳儷方／攝影
貿協經貿指數調查2500家企業對川普風險的看法。記者陳儷方／攝影

川普即將上任，面對全球政經變局，貿協經貿指數調查2500名企業主及CEO，以及專業經理人對未來外銷出口的信心，外銷預期指數在美國大選後上升，不確定因素消失，有助於提升出口信心，且面對川普提高關稅競選政見的執行壓力，將近8成企業具有轉嫁能力。

貿協董事長黃志芳指出，調查顯示，川普勝選之後，台灣企業對於外銷的信心是提升的，這是不確定因素消除之後的反應，企業最關心的關稅部分，6成多的企業認為他們可以部分吸收關稅衝擊，顯示台灣企業具有相當的韌性，另有20％的企業表示沒有轉嫁能力，必須自行吸收，這些企業的核心競爭力未來還需要加強。

也有為數不少的企業表示，不但可以完全轉嫁，甚至還可以從中獲利，占比1成多，黃志芳表示，川普的關稅是全面性的，因此對台灣部分企業而言，擁有去紅供應鏈的商機，也預期會有轉單的商機。整體調查呈現台灣企業的韌性。

黃志芳強調，調查對象並沒有偏重在哪個產業，貿易舉辦的展覽、參加海外拓銷的夥伴，以及國內重要公協會的會員等，各產業都很平均，甚至有一家電機廠商認為美國的再工業化對他們而言是很大的商機，因為再工業化所需的電機他們都有生產。

美國曾是全世界製造業最強大的國家，同時也是全世界最大的消費市場，黃志芳認為，當這樣的國家決心要重振其製造業時，身為全世界供應鏈核心的國家，「我們絕對不能缺席，這是台灣企業必須嚴肅面對的課題」。

經貿指數調查台灣企業對於美國關稅未來3年增幅預期，6成出口業者認為川普將兌現競選主張加徵的10~20%關稅，3成企業則樂觀認為實際課徵幅度並不會那麼多。超過9成出口業者目前沒有赴美製造的計畫，但隨著川普上任後的經貿政策更加明確，供應鏈可能動態調整。

比較可惜的是，台灣出口企業對於因應地緣政治風險的部分，黃志芳說，面對地緣經濟風險，企業主要仍以減低成本、增加研發等傳統方式應對，建立地緣經濟分析能力、增加財務韌性等先進策略尚未被普遍採用。

川普 關稅 黃志芳

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