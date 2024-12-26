台電漲電價、電動車充電也漲價 U-POWER 費率調整、尖峰時段調幅13.4%

繼4月份全面調升民生及工業用電價格後，台電於10月再度宣布新一波電價調漲，此次電價上漲範圍在工業用電，民生用電並未調整。而電動車充電業者所適用之「電動車充換電設施電價」，漲幅為17%。U-POWER於2022年4月宣布啟動營運至今電力成本上漲幾乎翻倍。

U-POWER宣布調整自2025年1月1日起，調整部份充電費率：離峰費率「不變」維持每度電6.9元，尖峰費率「調漲」為每度電13.5元，假日費率「調降」至每度電8.5元。

此次U-POWER費率調整，尖峰時段之調幅為13.4%，尚低於本次臺電之調幅，並同時降低假日費率，期望在平衡營運成本的同時，引導車主分流充電時段、緩解電力供應尖離峰壓力，並持續推動臺灣電動車市場的普及與永續發展。

自2022年4月啟用以來，U-POWER超高速充電站全台已上線36個站點，並預估於2025年春節前突破40站。根據用戶充電的數據顯示，U-POWER的充電服務營運成長動能強勁，2024年5月首次宣布單月充電度數達100萬度，至2024年11月已成長至170萬度，半年成長率高達70%。

作為少數公開營運數據的第三方充電營運商，U-POWER證明了超高速充電服務的商業可行性，而超高速充電服務的穩健營運，將有助於充電基礎建設的更加普及。未來，U-POWER將繼續秉持初衷，逐步推動臺灣電動車用車環境的改善，並提升車主的充電便利性與體驗。

10月的調整中「電動車充換電設施電價」漲幅為17%，尖峰時段每度電最高為12.47元，較調漲前多了1.77元。2024年臺灣電動車市場，仍是快速成長的一年。截至2024年11月，全臺電動小客車數量已接近9萬輛，預計2025 年農曆年前有望來到10萬輛。隨著電動車口數的增加，充電需求也同步攀升。