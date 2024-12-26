台灣產業具國際競爭力 貿協將邀國內外金融與創投要角參與

外貿協會董事長黃志芳表示，2024年大獲好評的台北國際電腦展（COMPUTEX）締造了獨特的「CEO群聚效應」，國外許多企業、投資人來台低調參與台灣企業的法說會，有意投資台灣廠商。明年COMPUTEX將繼續作為人工智慧時代全球最重要的AI產業交流平台；萬眾矚目的COMPUTEX CEO Keynotes將更為精采豐富，還將邀請國內外金融與創投要角參與，提高資金市場與潛力團隊媒合效能。

黃志芳在26日舉行的「2025年外貿協會年度記者會」中指出，全球進入地緣政治與經濟不確定性交織的「川普2.0時代」，臺灣面臨前所未有的挑戰與機遇，貿協將以創新策略與行動，協助企業應對巨變，拓展國際商機，穩健成長。

川普2.0猶如颶風席捲全球，黃志芳比喻其影響好比「電腦全面更換軟體系統」。臺灣以製造業和貿易為核心，深嵌於全球供應鏈，地緣政治對關稅、貿易與物流的影響甚鉅，讓中小企業首當其衝，必須以全新的思維與策略應對。

因應川普2.0時代來臨，貿協2025年將加強地緣經濟研究及美國市場拓銷，落實賴總統五大信賴產業政策，執行經濟部「境內關外」及「境外關內」工作，建置企業行銷的AI大腦，另結合臺灣國際專業展的多元平臺，引領企業抓住新興科技趨勢商機。

黃志芳說，明年「貿協經貿指數（TAITRA Index）」將再度進行地緣經濟調查及發布，並將數據蒐集擴展至貿協全球據點及活動中，提供企業應對變局的新思維。美國市場愈趨關鍵，貿協將於德州舉辦臺灣形象展，聚焦AI應用、先進製程與大健康產業，並舉辦投資論壇、CEO產業論壇等活動，提供企業因應美國再工業化的專屬服務。

對於賴總統的五大信賴產業政策，貿協將全力支持及推動，明年除加強舉辦相關產業論壇，邀請全球產業CEO與我業者交流外，在電腦展、航太暨國防工業展、人工智慧暨物聯網展等國際專業展，以及市場商機日與海外拓銷團，也將加強邀請五大信賴產業重要買主與我商洽談合作。