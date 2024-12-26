華城不受川普當選影響 訂單能見度已達2027-2028年
華城（1519）26日盤中漲0.5%，受惠未來電力需求大幅增加，以及能源轉型為未來趨勢，即便川普當選目前接單也尚未出現影響。法人表示，目前華城訂單能見度已達2027-2028年，公司未來營收及獲利穩定成長。
法人分析，華城長線展望樂觀，包含2020-2030年的強韌電網，2030-2040年的能源轉型，以及2040-2050年的淨零碳排需求，另AI及資料中心用電提升，皆給重電設備需求帶來大幅增加。
美國川普上任對於公司訂單影響有限，主因電力需求增加及能源轉型為長期趨勢，且由於已將產能移至台灣，故川普政策若針對中國課徵高關稅更有望受惠轉單效益。值得注意的是，目前國際變壓器大廠交期約4至5年，華城則約2至3年，且訂單能見度已達2027-2028年，後市可期。
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