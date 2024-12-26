合作破局Uber Eats大嘆失望！公平會點2大關鍵理由 熱門關鍵字揭曉網友擔憂

今（2024）年5月14日Uber對台灣外送市場拋出震撼彈，以現金加股份的方式提出以12億美元（約為台幣392億元）收購foodpanda台灣事業，一度引發社會高度關注。公平交易委員會（公平會）於12月25日召開記者會，明確表示基於競爭限制的考量，依據公平交易法第13條第1項規定，決議禁止此項結合。（延伸閱讀：吳柏毅變吳伯雄？Uber Eats撒308億併購台灣熊貓foodpanda）

市佔率近乎壟斷 公平會警示競爭限制的重大影響

公平會副主委陳志民於記者會說明，委員會認為Uber Eats與foodpanda結合後將對市場競爭造成重大限制，指出兩家市佔率超過90％，而Uber Eats的競爭壓力主要來自於foodpanda，結合後將直接消除這一競爭來源。市場上的其他競爭者也難以對Uber Eats施加足夠壓力，屆時Uber Eats可說不受競爭束縛，更有誘因提高對消費者的價格及餐飲業者的抽成。此外，由於市場進入門檻高，潛在競爭者難以及時制衡Uber Eats，對於依賴外送平台的中小型餐飲業者和個別消費者而言，直接繞過平台交易的可能性極低，結合後的市場失衡將更為明顯。

陳志民進一步指出，Uber Eats雖主張結合可提升外送網路密度，實現「密度經濟」以提高配送效率，並擴大消費者與餐廳的接觸範圍，並為消費者及餐廳節省使用兩個平台的成本，但經公平會認為上述效益難以驗證，且即便可行，也非必須透過結合實現。而這些利益相較於限制競爭所帶來的不利，顯然不成比例。此外，Uber提出的短期性矯正措施亦難以維持結合前的競爭狀態或修復競爭傷害，因此未獲採納。

合併恐致「三輸」局面 foodpanda會否撤退成關注焦點

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，統計近七個月（日期：2024/05/14～2024/12/24）網友對於「Uber、foodpanda」的討論，「公平會、併購案、外送費、抽成、壟斷」等詞成為熱門關鍵字。網友們認為「正常吧，合併就壟斷了」、「外送師普天同慶」、「不併人家也要撤了，有差嗎」、「熊貓不想玩了後面還是U家獨大啊」。

全國外送產業工會則感謝公平會聆聽意見，做出對外送產業有利的決定。工會發言人蘇柏豪也指出，外送平台進入台灣已逾十年，卻缺乏相關法律和主管機關的監管，外送員報酬及保障每況愈下，消費者被加收各種費用，商家則面臨不斷上升的抽成和廣告費。若Uber Eats成功併購，整個外送市場恐將陷入獨占局面，導致消費者、業者及外送員的「三輸」情況。針對foodpanda未來可能退出台灣，同樣會造成Uber Eats一家獨大的局面，公平會副主委陳志民表示，退出市場為企業自主決定，公平會將持續關注市場動態。

而對於合作破局，Uber Eats發表聲明表示「失望」，但表示台灣依舊是全球市場中，最高成長且充滿外送商機的佼佼者之一，未來將持續致力對台灣投資並持續帶來創新。而foodpanda僅在上午回應尚未收到正式通知，暫無進一步回應。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年5月14日至2024年12月24日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『Uber、foodpanda』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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