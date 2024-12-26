外貿協會2025年度記者會 黃志芳：川普不是狂人是近代少有革命型領袖
外貿協會26日舉行2025年度記者會，董事長黃志芳分析，2025年經濟成長率3.2%，台灣的經濟成長率3.29%；2024年美國總統大選是一場影響全球的文化和政治革命，川普不是狂人、是近代少有的革命型領袖。
今年年度記者會，黃志芳化身魔法師登場解析2025年經濟變化的新趨勢，黃志芳認為，川普2.0地緣政治重塑，緊張局勢升高，混亂局面恐更混亂：原本戰爭動盪更頻繁，隱憂增多；關稅恐懼，美國製造回流，打擊中國大陸。
2024年美國總統大選是一場影響全球的文化和政治革命，川普在媒體全面打壓、司法追殺、兩度被暗殺中壓倒性勝選，證明歷史站在他這一邊，他不是狂人、是近代少有的革命型領袖。川普從1.0到2.0，「讓美國再次偉大」（英語：Make America Great Again，MAGA）有歷史上的合理性。
這代表絕望者發動文化戰爭，川普也成為最能用庶民語言和他們溝通者，成為這個運動的代表人物，這40年的超級全球化導致貧富嚴重不均，產業重分工，金融自由化、新科技崛起、富者更富、貧者更貧，經濟與科技帶來巨大變革，破壞傳統社會結構，引起巨大焦慮，弱勢者發動文化戰爭，將川普再一次送進白宮，期望改變世界歷史。
川普如何改變世界，首先，重新定義貿易本質（公平貿易、順逆差），關稅作為貿易及外交戰略略雙重武器；其次，美國再工業化（一石多鳥）建立第二套儲備備資產（比特幣）及抗去美元化（穩定幣），維持美元霸權，國際政治關機重開機，川普2.0等同電腦全面更換軟體系統，臺灣同步須要一套2.0的思維與策略。
EIU（ECONOMIST INTELLIGENCE）發布的川普風險指數，墨西哥（71.4）、德國（52.9）、中國大陸（50.4）等為高風險國家，臺灣風險相對低。華府智庫（ITIF）發表的川普風險指數在美國的39個盟友中台灣排名第31名風險低於日本（25）及南韓（22）。
外銷預期指數，在美國總統大選後明顯上升，除了選舉不確定性消除的正面影響，也可能反映對川普重商政策的樂觀期待。然而指數仍低於50的中立線,顯示臺灣出口業者對外銷前景依然保持謹慎態度。
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