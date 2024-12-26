多元策略降低地緣風險 高盛：看好緯創、目標價152元

高盛表示，緯創（3231）於12月20日宣布在美國、越南及印度的四項投資計畫，以因應當前的地緣政治動態。預測2025年非PC業務將占緯創總營收的62%，帶動營收年成長19%至1.2兆元。維持「買入」的評等，目標價152元。

高盛指出，緯創最新多元投資計畫，總計9,850萬美元，目標為全球產能多元化。看好緯創的生產多元化策略，以因應當前的地緣政治動態。

高盛估計，美國市場占緯創總營收的45%至50%，並且在中國大陸、墨西哥、越南、台灣、美國、印度、馬來西亞等地均設有工廠。其中美國、越南和印度的產能貢獻度低於10%，而中國大陸的產能貢獻度則高達40%，上述新的投資計劃可進一步分散其生產地點。

另外，高盛指出，預期緯創預計2024年至2025年盈利將成長，其中主因消費性PC回補庫存，加上商用PC Win 11升級周期，帶動2024年PC市場的復甦，另外AI伺服器需求成長，帶動GPU和AI伺服器成長，以及一般伺服器需求復甦。