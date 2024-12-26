勞保紓困貸款今開辦 每人最高申貸10萬元

為協助勞工度過農曆年前經濟困難，114年勞工保險被保險人紓困貸款今起受理申請至明年1月10日止，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息，符合申貸資格者可透過網路、臨櫃或郵遞等方式申請。

貸款申貸資格如下：生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日114年1月10日止）、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。

勞保局提醒，已經請領老年給付、終身無工作能力之失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。

為簡化申辦流程，土地銀行已提供全面e化的服務，勞保局呼籲民眾多加利用網路申請，只要使用手機或電腦就能直接於線上完成申請及簽約對保等作業，例假日也可使用，既省時又方便。另外，也提醒貸款後務必按時還款，避免未來保險事故發生時，保險給付遭扣減而影響經濟生活。

勞保紓困貸款洽詢電話：

1.土地銀行客服專線（02）2314-6633及其所屬分行或其委託之金融機構（土地銀行於連江縣馬祖地區無營業據點，委託連江縣農會受理），詳細電話及地點請至土地銀行網站查詢。

2.勞保局服務專線（02）2396-1266。