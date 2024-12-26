航港建設基金114年短絀逾12億 立委：警訊

航港局114年度航港建設基金預算新台幣46億多元，預計短絀12億多元，民進黨立委李昆澤指是警訊。航港局長葉協隆說，因配合風電發展，商港公共基礎建設需求比往年高。

立法院交通委員會今天審查航港建設基金、台灣港務公司、台鐵公司114年度預算。

李昆澤說，航港建設基金短絀逐年增加，航港局編列114年度航港建設基金是46億3668萬2000元，比113年度算增加4億1006萬5000元，但114年度的航港建設基金預計短絀12億2355萬9000元，這是一項警訊，且113年度相關預算有執行率不佳情形，相關預算編列應更謹慎，並加速推動財務改善。

民進黨立委何欣純提案凍結114年度航港建設基金預算20%，主要是自108年起，航港建說基金就出現短絀並逐年增加，到114年底累積短絀金額將達181億6493萬1000元。

葉協隆說，航港建設基金用於七大國際商港公共基礎建設，近幾年配合風力發電發展，商港相關建設需求比往年高，未來將更審慎量入為出，並設法開源節流。

葉協隆說，航港建設基金來源，主要是商港服務費、各港土地租金等提撥，未來開源部分，因台灣港務公司已調高商港服務費及增加土地租金，估計每年可增加的航港建設基金約4到5億元。

另外，民進黨立委林俊憲也認為113年商港服務費遠低於國際商港支出，造成收支失衡。

李昆澤、林俊憲原本都提議刪減航港建設基金3000萬元，經討論決議不刪減，但凍結3000萬元，提書面報告後始得動支。