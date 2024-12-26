影／面對全球政經變局 外貿協會推出「貿協經貿指數」

面對全球政經變局，外貿協會推出的「貿協經貿指數」（TAITRA INDEX），提供一項洞察全球市場趨勢的關鍵工具。透過貿協強大的國內外商情網路，解析即時、可靠的第一手資訊，協助產官學界迅速掌握全球市場動態。

首期貿協經貿指數聚焦於「外銷預期指數」，數據源自於兩項自辦調查：「貿協經貿調查」與「企業因應地緣政治情勢調查」，共計回收超過2,500份來自不同企業的有效回應。這些指標不僅涵蓋地緣政治議題，還擴展至人工智慧（AI）、數位行銷、ESG等重要趨勢。在地緣政治方面，特別關注美國總統大選前後，台灣出口業如何應對貿易環境的變動，以及企業如何調整策略以因應全球地緣經濟的變化。

根據調查顯示，外銷預期指數在美國總統大選後明顯上升，除了選舉不確定性消除的正面影響，也可能反映對川普重商政策的樂觀期待。然而指數仍低於50的中立線，顯示台灣出口業者對外銷前景依然保持謹慎態度。台灣出口業者對當下外銷環境感受趨保守，相較下「外銷預期指數」顯現的展望則較正面，普遍期許環境將改善。

美國大選前超過一半的出口業者看好北美及東南亞市場，選後這兩個市場與其他地區間的預期差距更加拉大，反映企業認為未來美國及新南向市場的重要性與日俱增。預期美元貶值、持平與上升的出口業者比例都接近三分之一，惟升值稍多，表示匯率走勢仍存在高度不確定性，成為企業營運的重要風險。