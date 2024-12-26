降息效應+半導體產業展望正向 科技非投等債可期

債市目前收益水準仍相當具吸引力，美國非投資級債與科技非投資級債券指數殖利率仍分別有7.45%與7.38%左右水準。法人分析，2025年半導體產業展望正向，AI需求使半導體企業仍可望繳出營利皆達兩位數百分比的高成長率，有望延續2024年成長力道，挹注科技非投等債後市表現。

鮑爾在12月聯準會後記者會表示，此次降息後政策利率的限制性將顯著下降，因此未來進一步降息將變得更加謹慎，明年將進入謹慎降息的新階段。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，川普政府任何潛在的促進經濟成長政策所推動，企業將會開始進行更多併購和資本支出，其中部分將透過新債務融資，再加上聯準會預估2025年將再降息，或能引發貨幣市場基金的資產再配置，促成牛市的良性循環，使得風險性資產走勢更為樂觀。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，鑑於美國經濟前景及樂觀的市場情緒，科技非投等債將為市場追逐焦點，建議可將關注點放在以美國為主的科技題材的非投資債券，並著重在營收前景展望看好及財務體質優異的企業，例如電腦周邊、半導體相關、雲端軟體等企業，同時關注在營運展望轉好及具合併題材的5G、衛星設備商等電信及有線電視產業，該產業亦具有信評調升題材。