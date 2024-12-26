樂見合併破局 外送工會籲速訂專法

公平會昨天宣布禁止Uber Eats併購foodpanda合併，全國外送產業工會發言人蘇柏豪表示，感謝公平會從善如流，也要求朝野立委在下個會期完成制定「外送產業專法」來針對外送產業各個面向進行規管。

蘇柏豪指出，外送平台登陸台灣已有十餘年歷史，卻還尚未有法律及主管機關，然而針對外送員的工作報酬、保障卻逐年下降，且越來越嚴苛。針對消費者不斷巧立名目加收費用，以及商家業者的抽成及廣告費用也是逐步提高，可想見若是被Uber Eats合併得逞，整個外送產業將會面臨一家業者稱霸獨占市場及數據的三輸局面，公平會的決策挽救整個外送產業，避免外送產業落入單一集團之手。

蘇柏豪說，由於外送產業各方面的保障仍未臻明確，平台、外送員、消費者、商家的權利義務關係仍然未有一套完整的法規進行管理，工會希望行政院能夠帶頭整合各部會與朝野立委、工會團體的意見，在下個會期完成制定「外送產業專法」來針對外送產業各個面向進行規管，讓外送產業脫離無法可管，只能讓外送平台說了算的不公平局面。