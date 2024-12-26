禁止一家獨大 餐飲業鬆口氣

公平會駁回Uber Eats併購foodpanda案，餐飲業者認為，相信相關單位的專業判斷，但對於禁止合併感到鬆一口氣，不至於到一家獨大的地步，但未來仍有隱憂。

根據調查統計，不管是美國、英國，甚至是東南亞國家中的越南、新加坡、馬來西亞、泰國，外送市場中至少都有三到四家的主要外送平台。但台灣以「美食外送」為主打的業者，檯面上還是以Uber Eats、foodpanda為主。

對於公平會的決議，產業人士表示，兩家業者合併後市占率超過九成，公平會的決定並不令人意外，但如果foodpanda最後仍決定退出台灣市場，市場中只剩下Uber Eats一家外送平台業者，仍會自然形成市場壟斷，恐仍不利美食外送市場發展。

以「歇腳亭」為主要品牌的聯發國際表示，尊重政府決議，也期待外送平台業者回歸市場公平競爭，讓外送生態圈更加穩定。

聯發國際表示，目前外送平台對品牌的抽成仍很高，增加經營成本，未來期待外送平台業者可回歸公平市場的競爭機制，讓各大平台提供品牌方更完善的服務，共同提升餐飲服務體驗，保障平台、品牌和外送員的三方權益。

餐飲龍頭王品則說，不同的市場發展都採開放的立場，並相信相關單位的專業判斷，整體市場在延續既有的運作模式之下，會持續努力做出更多美味的餐點，透過服務傳遞溫度。

但有連鎖餐飲業者表示，倘若合併案通過，導致單一平台獨大，恐怕對品牌祭出高抽成方案，導致整體餐飲環境變質，期待合併案的駁回刺激外送平台重新檢視台灣市場的經營方針，找出對整體餐飲發展更加健全的策略。

也有業者鬆一口氣表示，有競爭當然是好事，一家獨大，店家就只能被掐著脖子，而且還可能面對日後無止境的漲價。

不過，從foodpanda德國母公司Delivery Hero財報來看，累計虧損已經相當高，尤其，在東南亞七國的表現不佳，相關業務早已傳出求售，把戰力放回歐洲，以及鄰近的中東與北非。因此，也有業者擔憂，未來如果foodpanda仍決定退出市場，那仍然等同於實質的一家獨大，對業者來說，仍然不會是好事。