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觀察站／公平會快刀斬亂麻 把關避多輸

聯合報／ 本報記者陳素玲
外送平台已成為民眾生活不可或缺的一部分。記者杜建重／攝影
外送平台已成為民眾生活不可或缺的一部分。記者杜建重／攝影

外送平台Uber Eats併購foodpanda案塵埃落定，公平會出手阻止這樁全民矚目的結合案。公平會審議進度看似緩慢，但從勞動部率先表態反對，到一面倒反對併購的民意展現，已事先預告合併案過關難度遠比想像高。畢竟無論從經濟效益，至商家、消費者、外送員三方權益考量，此案不利益大於利益至為明顯，公平會快刀斬亂麻，做出禁止結合決議，避免出現多輸局面，並不令人意外。

外送平台已經成為國人的生活日常，面對Uber Eats、foodpanda兩大外送平台，幾乎獨占台灣外送市場，一旦合併後市占率超過九成，不會有人否定已達壟斷程度，屆時訂價策略就是獨大的業者說了算。

在未合併前，商家已吃足平台業者抽成苦頭，從百分之卅五到四十不一而足，商家敢怒不敢言。十五萬名外送員也是受害者之一，從初期六十元以上，到現在一單不到卅元，「血汗外送員」的名號舉證歷歷。至於消費者端，更只能被動接受平台業者收費方案，巧立名目收取各種費用，唯一的贏家只有平台業者。

也就是說，當外送平台還沒有大到獨占局面，商家、外送員至消費者都難以抗衡，一旦結合後，各方失去議價能力絕對不只是想像而已，以致反對聲浪早已輾壓支持力道。

公平會副主委陳志民（左）昨天舉行記者會，宣布禁止Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業。記者林俊良／攝影
公平會副主委陳志民（左）昨天舉行記者會，宣布禁止Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業。記者林俊良／攝影

不只民意反對聲浪大，連勞動部早就率先表態，時任勞動部長何佩珊證實發函公平會表示反對併購案，理由正是兩業者對於保障外送員權益無法達成共識，希望公平會將此納入審查准駁重要意見，可見連官方都擔心結合案通過後的外送員處境更不保。

證諸公平會過去結合案審查要件，市占率都是重要准駁關鍵，即使是要形成有條件通過，再以附帶條件約束業者防止不公平競爭，但前提都是合併後，仍有相對競爭優勢同業存在。

這件併購案中，一旦兩大平台合併，形同「沒收」市場競爭，不但無助外送產業發展，屆時再附帶任何條件限制，效果也有限。

儘管各方評估公平會同意結合可能性不大，但是不可否認，支持方仍透過各種龐大遊說力量試圖扭轉頹勢，公平會此次快刀斬亂麻，做出禁止結合決議，展現公平會起碼該有的把關力量。

勞動部 外送員 外送平台

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