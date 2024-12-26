勞保基金破兆 破產年限延後

最新勞保基金精算報告預計明年初出爐。勞動部長洪申翰昨接受YahooTV「齊有此理」專訪透露，原本勞保基金用罄警戒年線為二○二八年，但目前初步精算數據來看，還可以再延後幾年。但學者批評，執政黨只是在賭，當撥補預算減少、股票市場下跌，風暴遲早會來，早晚而已。

勞保財務危機備受各界關注，洪申翰表示，現在政策很清楚是「政府負最後責任」，而撥補是方法之一，尤其過去幾年勞保基金投資效益不錯，基金水位已經破兆。但他強調，這僅代表撥補對基金維持水位是有效的，未來隨人口結構惡化，基金仍會處在大家需要非常關注的狀況，而自前幾任勞動部長、行政院長以來，執政團隊態度清楚，「不管怎樣都會把基金永續的責任扛起來」。

上一份精算報告預估勞保基金將於二○二八年用罄，最新的精算報告則預計明年初公布，洪申翰說，就初步數據來看，原本警戒年限落在二○二八年，還可以再延後幾年。

洪申翰表示，自己不會說勞保財務狀況很樂觀，仍必須採取多元作法。而勞保年改方案不外乎降低給付、提升保費費率，他認為這幾項作法對勞工權益衝擊大，在政策評估上必須謹慎。面對主持人追問是否考慮此改革方向？他說「現在政策上，沒有考慮」，現階段以努力賺錢、增加撥補為原則。

但淡江大學風險管理與保險系副教授郝充仁認為，真要解決勞保財務問題，也不是不能解決，就跟生病吃藥，藥要用多猛。執政黨現在是在賭，增加撥補金額、投資績效大好，勉強六十分過關，「但可以撐多久？沒人知道」萬一中央政府的撥補預算減少，股票市場下跌，恐怕就是另一個故事了。

他指出，人口結構、政府撥補、股市表現三股力量拉扯，就跟天氣一樣，無法精準預測風暴何時來，只知道遲早都會來。