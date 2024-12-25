國瑞將與美超微合作 卓揆：已請經濟部跨部會協調

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院李慧芝發言人指出，行政院卓榮泰院長於25日上午接見美超微公司總裁梁見後、台超微公司董事長梁見國、國瑞集團董事長林博文等人，卓榮泰於會中感謝美超微公司響應政府在2019年所提出的「根留臺灣加速投資行動方案」，也肯定美超微公司在全球AI領域的影響力，以及臺灣人相互合作，對世界貢獻的能力。

另針對國瑞綠能於會中所提與美超微公司合作專案一事，李慧芝強調，政府對企業跨國投資合作向來樂觀其成，卓榮泰並無對個案做出任何指示，而是致力創造台灣整體良好投資環境，卓榮泰已請行政院秘書長龔明鑫和經濟部共同協助相關跨部會協調，期待台灣能成為全球綠能與AI產業的領航者，為永續發展注入新動能。

卓榮泰 超微

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