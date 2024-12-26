郭智輝：耗電大資料中心不會來台

北部供電吃緊，台電針對桃園以北用電量五ＭＷ（百萬瓦）以上的資料中心（ＩＤＣ）申請案一律不核供，引發北部縣市反彈。經濟部長郭智輝昨表示，外國科技廠商不會在台灣設置用電五ＭＷ以上的資料中心，不僅是因大型資料中心需要綠電，也是因廠商會選擇電價便宜的地方，但如果廠商一定要在北部設立，經濟部還是可以努力協助解決。

立法院經濟委員會昨審查明年度經濟部及所屬單位預算，立委張啟楷要求台電講清楚北部有無缺電，否則ＩＤＣ為何不能在北部設立。郭智輝說，設資料中心的地方，需有綠電且電價便宜。至於北部供電，郭說，桃園國光電廠二期擴建及基隆協和電廠改建，若順利完成，北部用電就比較沒有問題。