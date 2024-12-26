「進入變動新常態」 國發會樂觀看明年經濟

主計總處預估今年經濟成長率達百分之四點二，是過去十五至廿年來第二好的成績，國發會主委劉鏡清表示，今年算是經濟豐收的一年，而對明年的經濟成長也抱持著樂觀的態度，「雖然變動很大，但商機也不少，在資金回流、大量的建廠計畫帶動下，是利大於弊」。

國發會昨年終記者會，劉鏡清提出上任以來包括五大信賴產業政策、全球攬才政策，產業控股與海外創新基地政策，國發基金投資績效與投資五大改革，兆元投資國家發展方案，桃竹苗大矽谷推動方案等十二個亮點，國發會內部也推動幸福職場行動。

劉鏡清表示，經濟成長率以外，核心消費者物價指數也降到百分之一點八左右，國內投資暢旺，規模突破五兆元，在國際上都算是傲人的成績。

對於明年經濟展望，劉鏡清說，各個機構預估都在百分之三至三點二之間，而經濟發展將進入「變動的新常態」，因此，應變速度與回應能力都很重要，但從目前的變動看來，對台灣是有利的，整體而言商機不算少。

劉鏡清認為，已經看到了明年台灣有大量的建廠計畫，加上美國新任總統川普揚言上任後要課徵高關稅，台商回流的現象明顯，幾個月前的回流資金是二點三兆元，現在已經到二點四二兆元，預估明年流動回台灣投資的資金會維持在五兆元以上，這也會是史上第三次。

針對外界質疑國發基金投資踩雷，日前國發基金已啟動聯合再生退場機制，劉鏡清透露，國發基金投資屬於私募，不能在公開市場上出售，必須洽特定人收購，而外部委員、券商給出的價格過高，因此交易成功的機率不高，後續會再請另外兩家券商給出一個合理價位，做第二次處理。

劉鏡清也說，國發基金投資也做出改革，希望未來嘗試在投資合約中做出改變，在獲利之後就能轉為普通股，如此一來，進行財務操作的空間就比較大，投資績效的評估也會由過去的財務角度轉為投資角度。