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經部政次陳正祺 准辭

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

經濟部昨天證實，經濟部政務次長陳正祺請辭獲准，將於卅一日退休。經濟部表示，陳正祺在五二○新內閣籌組時就已表達退休之意，被行政院長卓榮泰及經濟部長郭智輝力邀加入新團隊，但他當時只答應做到年底，日前又提辭呈，經濟部及行政院准辭。

據了解，陳正祺希望其他同仁都有歷練的機會，他不想待在政次位置上太久，同時也考量家庭因素，因為自己外派多年，希望有時間可多陪家人。

至於接任人選，經濟部表示，要等行政院通盤考量安排，經濟部並未提出建議人選，因此究竟是從常務次長轉任政務次長，還是找人接任政次，目前還沒有安排。

內閣 經濟部 退休

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