神龍擺尾 製造業終結連5黑

台經院昨天發布景氣動向調查報告，十一月製造業營業氣候測驗點九十五點二點，月增一點七七點，終結連五黑；服務業與營建業測驗點則連兩個月上揚。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，十一月傳產表現有起色，「出口不只一支全壘打，而是連續安打」，今年是龍年，景氣處於神龍擺尾有好的結束，希望明年能延續。

製造業看未來半年景氣略差

台經院指出，國內製造業十一月測驗點轉為上揚，主要因製造業廠商對當月景氣看法較上月樂觀，除資訊電子業生產動能續強外，傳產生產與出口表現也有改善。但隨著川普即將上任美國總統，全球政經不確定性升溫，部分製造業廠商對未來半年景氣看法較上月調查相比略為轉差。

台經院院長張建一表示，十一月傳產出口表現不錯，因此製造業營業測驗點上揚，但到底是短期還是從底部上來？要持續觀察才清楚。他說，明年整體ＡＩ仍是主流，希望從伺服器到ＰＣ及手機都好，傳產就有機會，因為一台伺服器用到傳產部分不多，但ＰＣ、手機就比較多，只是仍要一點時間，「今年傳產比較辛苦，明年會好一點」。

AI投資不會像今年這麼高

張建一說，今年經濟成長率百分之四點二沒問題，明年因為今年基期已高，ＡＩ投資持續但不會像今年這麼高，明年經濟成長率約百分之三點二。

孫明德指出，台灣今年出口表現一枝獨秀，不只領先亞洲鄰國，也領先德國、新加坡等經濟體，加上台幣貶值，出口表現非常亮眼，一至十一月是百分之十的兩位數成長；外銷訂單目前也成長百分之三，過年前應都可保持熱度。他說，過去大家認為出口只有資通訊業好，但十一月傳產有起色，基本金屬、機械、石化也都回到正成長，除了去年基期低，今年下半年也確實有表現，「台灣不只是靠一支全壘打，而是連續安打」，像中華隊十二強奪冠一樣。

孫明德說，外銷市場過去主要靠是美國，明年中國大陸、印度都不錯，台灣ＡＩ伺服品熱度可續續到明年。明年經濟成長率百分之三主要貢獻是外銷出口，另一個百分點貢獻來自民間投資。他表示，今年民間投資前十一個月進口資本設備成長百分之八點五，但半導體衰退百分之七，表示其他產業買機器熱度很高，因此主計總處及各單位上修明年民間投資百分之五以上，民間投資會是明年亮點。

物價算平穩 觀察國際局勢

至於物價趨勢，孫明德表示，十月因為颱風干擾，消費者物價指數上升到百分之二以上，但扣掉颱風影響蔬果價格的核心ＣＰＩ年增率百分之一點七四，因此央行上周理監事會議沒有新動作，主要是目前物價平穩。雖然國際局勢混亂一點，目前看起來物價還算平穩，明年有美國總統川普是否打貿易戰，國際油價是否上漲等影響通膨變數，還要再觀察。

此外，十一月營建業營業氣候測驗點為一○四點七五點，較十月上揚一點○三點。台經院產經資料庫總監劉佩真分析，十一月營建業連續二個月上揚主要是營造業帶動，不動產業仍處於疲軟態勢。