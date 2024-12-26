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經濟關鍵字 中獎名單揭曉

經濟日報／ 本報訊

經濟日報主辦的「2025經濟關鍵字大預測」活動，經民眾票選第一名的字是「緩」，已於日前完成抽獎，中獎名單即日起公布於經濟日報網。  

本活動具有雙重中獎機會，「預測王」由選中經濟關鍵字名單中抽出；「參加獎」由本活動全部票選名單中抽出。如果您是幸運中獎人，主辦單位經濟日報會以email寄發「中獎人須知」和「中獎簽收單據」。請中獎人留意電話、電子信箱，並準備好個人身分證明文件及領獎文件並回寄至報社。中獎名單請上：

https://money.udn.com/money/story/5648/8447423

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