新財劃法 總統會依法公布…府方將討論各種救濟手段

《財政收支劃分法》日前三讀，府院如何接招備受關注。總統府秘書長潘孟安昨（25）日表示，賴清德總統會依法公布，行政院也會副署，至於要選擇何種救濟手段，目前仍在討論。

民進黨昨日召開中執會，執政縣市長出席反映財劃法修法影響。兼任民進黨主席的賴總統表示，倉促修法水平分配結果，粗糙不堪檢驗；行政院已向社會大眾說明，修改後財劃法目前是窒礙難行，將危及各級政府公共服務品質、財政紀律及財政韌性。

府院回應財劃法修法各項劇本

賴總統表示，未來會以各種可能方式，尋求扭轉各種體制性的不正義。

另外外界關注新版財劃法衝擊，行政院發言人李慧芝日前提到，明年度總預算會受到嚴重衝擊，可能甚至需要重新編列。行政院昨日說明，李慧芝日前所指是立法粗糙違誤之處，因為這些衝擊都會造成行政機關施政上的窒礙難行。

財政部長莊翠雲昨日在立法院表示，「我們有說要重編嗎？」她強調，預算編列茲事體大，下周就要進入2025年，且明年中央政府總預算案已在立院審議，絕大多數地方政府預算已完成審議，行政院、主計總處、財政部等正在商量行政救濟措施。

潘孟安昨日赴立法院詢答時，針對財劃法、憲法訴訟法、選罷法三案表示，賴總統會如期公布，雖他無法代表政院發言，但整體憲政設計上，行政院應該副署，要不然會打臉賴總統，這都將造成憲政危機。換言之，不副署、不公布法案，目前都不是選項。至於如何因應，未來要聲請釋憲、暫停處分，都是工具和手段。

賴總統對財劃法等三項法案曾表示，「民主的紛爭，要用更大的民主來解決」。潘孟安對此表示，各界對修法過程是否合憲合法有不同意見，所以要在合憲合法下，以民主程序（因應），例如行政院副署與否、釋憲與否、賴總統公布與否、甚至公投，都必須在合法前提下，這些都是外界揣測；更大的民主是指，累積更大的能量，讓下一次國會改選有更大的席次，改變國會生態，都是選項。