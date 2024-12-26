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經部政次陳正祺請辭勞部政次李健鴻接任

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部昨（25）日表示，經濟部政務次長陳正祺近日請辭獲准，將於12月31日退休，接任人選須通盤考量再作決定。勞動部昨日宣布，現任文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻將接任勞動部政務次長，於27日上任。

目前，經濟部及勞動部各有一政務次長職缺待補。

據了解，今年5月20日新政府團隊上任時，陳正祺就提出退休想法，但行政院長卓榮泰盼借重陳正祺多年經貿經驗，卓揆和經長郭智輝親自慰留，因此才留在內閣。但最近陳正祺再度以個人生涯規劃，並希望經貿人員以世代接班與經驗傳承，給後進者機會，提出退休申請。

經濟部表示，陳正祺退休已獲同意，將於12月31日退休。勞動部方面，由李健鴻接下政務次長，他致力於勞動權益及整體勞動市場領域研究，對近年台灣勞動政策變革十分熟悉，也熟稔跨國制度比較。未來有關勞動基準法適用、最低工資與就業市場研議、推動就業平等與歧視防治等業務將借重其專業，提升台灣勞工福祉。

勞動部指出，李健鴻長年擔任文化大學勞動暨人力資源學系專任教授，並在多個政府機構及社會組織中肩負重要職位，包括行政院經濟發展委員會顧問會議顧問、行政院新住民事務協調會報諮詢委員、農業部勞動力管理小組審議委員等。此外，他亦擔任勞動部就業安定基金管理委員、勞動部勞工保險監理會委員、勞動部跨國勞動力小組諮詢委員、勞動力發展署就業市場諮詢委員等多項職位。

勞動部 經濟發展 行政院

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