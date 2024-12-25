快訊

嘉義縣資深前議員賴朝崙驚傳離世 家人不願出面辦後事

今起有雨降溫 吳德榮：周六迎入冬首波強烈冷氣團 探6度低溫

台南遠百B2麥當勞熄燈 「陪伴27年 我的童年回憶掰掰」

外送業結親沒過關 消費者、商家鬆口氣

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

兩大外送平台Uber Eats合併foodpanda台灣業務案沒有過關，各外送員組織、消費者與商家都鬆口氣，針對此案，除了平台以外，其他相關人等都不樂觀其成，導致這兩極化態度的關鍵，正是不過關的原因。

進一步說，結合後只有外商平台利益大、市場好，卻不符合台灣社會商家、消費者、外送員的整體利益，對台灣而言明顯「弊大於利」，即使兩家業者海外母公司你情我願，此案也很難過關。因為，從今年初合併案正式宣布開始，台灣商家、用戶與外送員的反彈沒停過。

就市場環境來看，兩家業者在台灣的市占率總計逾八成，大小商家幾乎都委託兩家業者外送。雖然台灣也有第三、第四家本土外送平台，但老實說連消費者都叫不出名字，更不要說商家會去參與平台，多花系統費。在整個市場只有一家市占率逾八成的企業後，大者恆大，以後外送費、系統費、訂價權，可說都是一家講了算。

兩大外商在台灣賺錢，掌握台灣人大量生活習慣數據和個資，法規卻未規定相關數據是否應存在本地。其次，外送雖然為人民服務，但牽扯的部會很廣，兩大平台市占率在台灣近九成，各種規定也是自己說了算，至今不知道歸屬的主管機關。另外，直到現在平台與外送員的關係是雇傭或承攬，外送費用分配的方式，也涉及對外送員權益的保障。當外送服務已經形成快經濟，是一個台灣不可或缺的生活服務時，攔阻不可能，政府應該正視這個三不管的產業了。

外送員 市占率 消費者

延伸閱讀

公平會否決合併外送業務 foodpanda聲明曝光

Uber Eats申請併購foodpanda遭公平會打回票 3點理由曝光

兩大外送平台合併破局 外送工會籲速訂專法

外送平台禁結合後公平會被提名人黨團拜會 藍：帶禮物而來

相關新聞

兩外送龍頭合併案 遭公平會否決

Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業案，公平會委員會議昨天決議禁止合併。Uber Eats對合併遭禁表達...

觀察站／公平會快刀斬亂麻 把關避多輸

外送平台Uber Eats併購foodpanda案塵埃落定，公平會出手阻止這樁全民矚目的結合案。公平會審議進度看似緩慢，...

禁止一家獨大 餐飲業鬆口氣

公平會駁回Uber Eats併購foodpanda案，餐飲業者認為，相信相關單位的專業判斷，但對於禁止合併感到鬆一口氣，...

樂見合併破局 外送工會籲速訂專法

公平會昨天宣布禁止Uber Eats併購foodpanda合併，全國外送產業工會發言人蘇柏豪表示，感謝公平會從善如流，也...

神龍擺尾 製造業終結連5黑

台經院昨天發布景氣動向調查報告，十一月製造業營業氣候測驗點九十五點二點，月增一點七七點，終結連五黑；服務業與營建業測驗點...

新財劃法 總統會依法公布…府方將討論各種救濟手段

《財政收支劃分法》日前三讀，府院如何接招備受關注。總統府秘書長潘孟安昨（25）日表示，賴清德總統會依法公布，行政院也會副...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。