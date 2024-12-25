外送業結親沒過關 消費者、商家鬆口氣

兩大外送平台Uber Eats合併foodpanda台灣業務案沒有過關，各外送員組織、消費者與商家都鬆口氣，針對此案，除了平台以外，其他相關人等都不樂觀其成，導致這兩極化態度的關鍵，正是不過關的原因。

進一步說，結合後只有外商平台利益大、市場好，卻不符合台灣社會商家、消費者、外送員的整體利益，對台灣而言明顯「弊大於利」，即使兩家業者海外母公司你情我願，此案也很難過關。因為，從今年初合併案正式宣布開始，台灣商家、用戶與外送員的反彈沒停過。

就市場環境來看，兩家業者在台灣的市占率總計逾八成，大小商家幾乎都委託兩家業者外送。雖然台灣也有第三、第四家本土外送平台，但老實說連消費者都叫不出名字，更不要說商家會去參與平台，多花系統費。在整個市場只有一家市占率逾八成的企業後，大者恆大，以後外送費、系統費、訂價權，可說都是一家講了算。

兩大外商在台灣賺錢，掌握台灣人大量生活習慣數據和個資，法規卻未規定相關數據是否應存在本地。其次，外送雖然為人民服務，但牽扯的部會很廣，兩大平台市占率在台灣近九成，各種規定也是自己說了算，至今不知道歸屬的主管機關。另外，直到現在平台與外送員的關係是雇傭或承攬，外送費用分配的方式，也涉及對外送員權益的保障。當外送服務已經形成快經濟，是一個台灣不可或缺的生活服務時，攔阻不可能，政府應該正視這個三不管的產業了。