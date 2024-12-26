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兩大外送業結親 恐導致競爭環境削弱、交易對象難抗衡 公平會說不

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
外送平台Uber Eats收購foodpanda合併案審查結果出爐，公平會宣布，考量兩者結合後市占率高達九成，基於三理由禁止兩業者結合。記者杜建重／攝影
外送平台Uber Eats收購foodpanda合併案審查結果出爐，公平會宣布，考量兩者結合後市占率高達九成，基於三理由禁止兩業者結合。記者杜建重／攝影

外送平台Uber Eats收購foodpanda合併案審查結果出爐，公平會昨（25）日宣布，考量兩者結合後市占率高達九成，基於三理由禁止兩業者結合，包括結合後恐顯著限制競爭、消費者及餐飲業者難以抗衡、合併效益難以檢驗。

公平會今年11月初受理兩大外送平台合併案，原定最晚明年3月前公布結果，但公平會昨日召開會議，隨後召開記者會宣布審查結果，兩大外送平台無緣聯姻。

公平會駁回外送平台合併案
公平會駁回外送平台合併案

對此，Uber Eats「表達失望」，但仍將維持在台灣的投資與創新。foodpanda德國總公司Delivery Hero昨聲明，將持續致力於發展及運營台灣市場，並優化各項服務，為消費者、外送夥伴及合作商家提供最佳體驗。

公平會副主委陳志民表示，Uber Eats收購foodpanda一案，因結合後市場競爭限制將遠超過可能帶來的經濟利益，且無法透過附加條件確保競爭，因此依《公平交易法》第13條第1項規定，決議禁止這項結合，這是例行會議上討論後作出的決定，並未針對個案召開額外會議。

陳志民指出，為審慎評估影響，公平會舉辦多場公聽會，廣徵學者、專家、消費者保護團體及餐飲業者意見，並透過600多份問卷調查，進行「假設性獨占者檢驗」與「臨界損失分析」，結果顯示，若兩平台合併，消費者與業者替代選擇將受顯著限制。

禁止外送平台結合主要有三大原因，陳志民表示，第一，兩者結合後有顯著競爭限制，Uber Eats與foodpanda為目前市場上的主要競爭者，結合後將消除雙方競爭壓力，雖市場上仍有其他小型外送平台，但制衡力有限。

委員會討論認為，結合後，Uber Eats可能在缺乏競爭情況下提高消費者服務費用，並增加對餐飲業者抽成比例，且潛在競爭者在短期內難以進入市場，進一步削弱競爭環境。

第二，交易對象抗衡力不足，委員會認為，Uber Eats主要交易對象為個人消費者與中小型餐飲業者，無法輕易透過其他管道避開外送平台服務，亦缺乏抗衡能力，結合後外送平台可能出現濫用市場優勢。

第三，經濟利益不足以彌補競爭損害，委員會指出，雖業者主張，結合後可提高外送密度與效率，實現所謂「密度經濟」，例如同一路線處理更多訂單，但這些效益難以檢驗其真實性，也並非結合後才能實現，經比較後，潛在經濟利益無法彌補限制競爭的不利影響。

Uber 外送平台 消費者

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