國發會：未來四年「變動」成新常態 GDP成長上看3.2%

國發會主委劉鏡清昨（25）日表示，2025年經濟成長率約3%~3.2%，利多於弊，預期企業建廠計畫仍舊暢旺，明年台商回台投資金額亦可維持在今年的5兆元高標準。未來國家發展將朝向企業經營模式，他認為，未來四年「變動」將成新常態。

國發會昨日舉行年終記者會，劉鏡清表示，預估今年經濟成長率可達4.2%，在如此高基期下，明年GDP還能持續拉高至3%，代表多數預測機構都是看好。他提到，今年是豐收的一年，人均GDP、整體GDP成長，在國際上都有傲人成績。

劉鏡清談話重點

不過劉鏡清也提醒，明年經濟情勢既看到風險也看到機會，無論是應變速度、回應能力都很重要。他坦言，明年變動會很大，但商機也不少，尤其是供應鏈發展的商機，加上我們國家品牌知名度已拉得非常高，因此對於明年經濟情勢，國發會也做了很多探討，整體而言利大於弊，且樂觀看待。

此外談及出口，劉鏡清提到，輝達GB200 AI伺服器帶動電子零組件回升，是很驚人的數字，封裝要求都很高，預估需求量到明年第2季會進入大量階段。

劉鏡清說，AI伺服器GB200的要求高，只有台廠較能生產，預期台廠將大舉投資因應，將成明年推動我出口重要動能之一。此外，觀察到從IC設計、封裝測試到組裝都在台灣，台灣資通訊產業幾乎可說是主導全球供應鏈發展，「大家往這裡走的風氣愈來愈高」。

劉鏡清昨日也端出施政成果12大亮點，包括五大信賴產業政策、全球攬才計畫、產業控股與海外創新基地政策、國發基金投資績效與投資五大改革、兆元投資國家發展方案、桃竹苗大矽谷推動方案等。

媒體關注，劉鏡清明年2月將到美國參加台積電（2330）董事會，是否跟台積電美國廠營運時間有關，劉鏡清回應，營運時間要問台積電，他只是去參加董事會。