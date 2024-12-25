公平會否決合併外送業務 foodpanda聲明曝光

公平會否決台灣Uber Eats合併foodpanda台灣外送業務，foodpanda德國總公司Delivery Hero聲明，將持續致力於發展及運營台灣市場，並優化各項服務，為消費者、外送夥伴及合作商家提供最佳體驗。

【中央社／台北25日電】

針對公平交易委員會決議禁止Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業，foodpanda德國總公司Delivery Hero稍早發布聲明指出，將持續發展及運營台灣市場，並優化各項服務。

Uber Eats今年5月14日宣布，將併購foodpanda台灣外送事業，投下產業震撼彈，受到各界高度矚目。

公平會今天指出，兩大外送平台結合後，市占率將突破9成，且Uber Eats不受競爭束縛，對市場造成的限制競爭疑慮遠大於整體經濟利益，也無法透過結合矯正措施確保維持競爭，因此禁止結合。

foodpanda德國總公司Delivery Hero稍早發布聲明指出，將持續發展及運營台灣市場，並優化各項服務，為消費者、外送夥伴及合作商家提供最佳體驗。

Uber Eats今天傍晚的聲明則表示，對決議「表達失望」，但台灣依舊是全球市場中，最高成長且充滿外送商機的佼佼者之一，將持續對台灣投資。