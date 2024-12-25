降息趨勢不變ESG成後市主流？市場趨勢全方位解析

經濟日報25日舉行《2025投資論壇 ETF創富大趨勢》投資論壇。統一投信新金融商品發展處資深副總經理張美媛以「聯準會按下降息鍵，債券ETF投資全攻略」為題，建議投資人在面對不確定的市場環境時，應該保持靈活，根據市場變化調整投資組合，以實現最佳的投資回報。

首先，市場趨勢方面，具備「三大」未來市場趨勢。張美媛分析，第一：美國降息循環啟動。美國的降息循環已經啟動，雖然其大趨勢不變，但因川普上任及其政策影響，降息的幅度和速度有所放緩且伴隨波動，但並未削弱整體市場，反而為投資人創造伺機進場或進行波段操作的機會。

事實上，依據本次2024年12月聯準會的經濟預測，顯示對於美國景氣樂觀，明年降息碼數從4碼降為2碼，中性利率上調到3.0%。此外，根據彭博市場分析師預估，今年第4季通膨相對第3季微幅上升，觀察明年通膨預估上調，顯示由於明年不確定因素較多，對通膨預估有上調但緩慢下調，長線上朝向聯準會通膨目標2.0%。

第二，美國軟著陸機率高。近期美國經濟數據顯示，經濟軟著陸的可能性持續提升，整體經濟環境保持穩健。而美國就業市場與整體經濟仍展現穩健增長，企業違約風險相對較低。

值得注意的是，11月ISM服務業指數為52.1，已連續五個月穩定站在50的榮枯線以上，顯示內需雖然放緩，但整體服務業仍處於擴張狀態；11月ISM製造業指數達48.4，優於市場預期，顯示製造業活動有所回溫，可能反映出大選後政策不確定性的緩解，企業信心恢復，甚至有企業提前因應川普的關稅政策進行備貨。

第三，全球ESG將成為未來投資趨勢。值得注意的是，永續發展的日益關注正推動ESG投資，各國政府也制定了永續發展目標並大力推動，預計到2034年，全球ESG 投資市場規模將從2024年的29.86兆美元增至167.49兆美元左右，複合年增長率為18.82%。

在目前的市場環境中，利率水準相較歷史平均偏高，提供了長線布局債券的良好機會。同時，ESG投資作為未來資金流入的主力方向，建議投資人關注相關表現良好的標的與基金產品。此外，考慮到美國經濟軟著陸的可能性，搭配降息帶來的政策寬鬆環境，可採取分批布局的策略，平衡收益與風險。

展望後市，ESG資金將繼續流入優秀企業及相關債券，尤其在美國經濟軟著陸背景下，投資者可考慮頭等債及綠色債券。現階段，高收益與穩健報酬間的平衡可藉由配置ESG指數及長期債券達成，預期在降息循環期間，相關資產表現將持續可期。