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劉鏡清：今年經濟成長率穩坐4.2% 明年展望利大於弊

中央社／ 台北25日電

國發會主委劉鏡清今天表示，台灣今年經濟成長率穩坐4.2%，是近15年來的次高水準，主因為國內投資暢旺，民間投資難得破新台幣5兆元。明年是新常態也有新風險，廠商有不少建廠計畫，整體可謂「利大於弊」。

國發會今天舉行年終記者會，媒體關注總體經濟情勢與明年展望。

劉鏡清指出，今年台灣國內生產毛額（GDP）成長率穩坐4.2%，主因是國內投資暢旺，民間投資難得破5兆元；日本媒體也報導提到，日本人均名目GDP將被台灣追過。通膨方面，目前很大一塊屬於氣候通膨，可能因為降雨不穩、農業災損多，間接影響物價。

劉鏡清指出，今年台灣人均GDP跟整體GDP在國際上都有傲人表現。展望明年經濟有不少機會，目前多數預測都估明年GDP增速在3%到3.2%間，以今年高基期來說，算是相當不錯，主因包括看到大量建廠計畫，加上回流資金從前幾個月的2.3兆元，現在已增加到2.42兆元，明年回流資金可能高達5兆元，達到史上第3高。

出口部分，劉鏡清表示，輝達推出的GB200帶動整體產業需求，觀察到從IC設計、封裝測試到組裝都在台灣，台灣資通訊產業幾乎可主導全球供應鏈發展，「大家往這裡走的風氣愈來愈高」。

劉鏡清表示，美國近期提議推動AI曼哈頓計畫，有望創造台灣科技業商機，進而帶動許多高薪就業機會。傳產部分，過去受到中國不少壓力，但如果壓力跑到東南亞跟歐洲，長期而言對台灣也是有利。

劉鏡清也分享出國自身觀察，許多國家都想跟台灣發展半導體合作，顯示台灣的國家品牌知名度已經拉高不少，未來找台灣合作的對象只會增加不會減少。展望明年經濟還算樂觀，可以說是「利大於弊」。

媒體也關注，劉鏡清到美國參加台積電明年2月的董事會，是否跟台積電美國廠營運時間有關。劉鏡清回應，營運時間要問台積電，自己只是參加董事會而已。台積電董事長魏哲家上任後，希望有一次董事會在外地召開，明年2月的董事會很早就已排定。

政府目前規劃建構多個部會整合的投資生態圈，劉鏡清解釋，包括數發部針對AI新創投資，環境部的綠色成長投資，經濟部有服務業跟中小企業投資，衛福部有醫療投資，另外也將針對國科會給予機器人相關投資，國科會可能明年1月或2月就會在國發基金提出方案，盼共同壯大國內創新發展。

GDP 台積電

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