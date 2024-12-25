11月台韓實質匯率指數「死亡交叉」擴至逾兩年最大、會有這負面影響

國際清算銀行（BIS）25日公布，11月新台幣與韓元實質匯率指數「死亡交叉」幅度擴至5.8，創逾兩年最大，不利我國出口廠商報價競爭力。匯銀主管指出，12月初南韓爆發「戒嚴風暴」，國內政局動盪導致韓元匯價持續溜滑梯、欲振乏力，預料12月兩國間的實質匯率指數「死亡交叉」很可能持續擴大。

耶誕假期到來，台股報佳音、收盤大漲近百點，新台幣匯率表現相對淡定，終場微升0.2分，收32.668元，連三日升值，因外資放假，市場交投冷清，總成交量僅11.125億美元。

BIS資料指出，11月新台幣實質匯率指數漲至98.9，連兩升且為九個月新高，實質匯率指數跌至93.1，連兩降並為逾兩年新低。新台幣匯率指數強漲、韓元匯率指數黯然下挫，一升一間，促使台韓兩國間的實質匯率指數差距擴大至5.8，同樣創下逾兩年最大。

央行指出，所謂名目有效匯率指數是指：新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，該指數下滑，表示新台幣對主要貿易對手國貨幣貶值；反之，表示升值。相較於名目有效匯率指數，實質有效匯率指數進一步納入物價變動因素，指數上漲，表示台灣出口報價競爭力減弱，原因包括新台幣匯率升值，或國內物價上漲。

央行指出，今年10月初以來，市場預期川普勝選機率上揚，且川普主張對他國加徵高額關稅政策，可能對其他貨幣形成壓力，間接推升國際美元，促使美元指數走升、各主要貨幣均對美元貶值，其中離岸人民幣反映市場擔憂美國對中國大陸加徵高額關稅，出現今年以來較大貶值走勢，相較其他主要亞幣，新台幣匯率相對穩定。