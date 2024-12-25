快訊

北市跨年晚會舞台搭建出意外 工人從20米高鷹架墜落死亡

陳其邁抗議財劃法一石二鳥 打擊柯志恩還能鞏基本盤

國1嚴重塞車！高雄路段公車與2車碰撞 有人從車內噴出1死2傷

11月台韓實質匯率指數「死亡交叉」擴至逾兩年最大、會有這負面影響

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國際清算銀行（BIS）25日公布，11月新台幣韓元實質匯率指數「死亡交叉」幅度擴至5.8，創逾兩年最大，不利我國出口廠商報價競爭力。匯銀主管指出，12月初南韓爆發「戒嚴風暴」，國內政局動盪導致韓元匯價持續溜滑梯、欲振乏力，預料12月兩國間的實質匯率指數「死亡交叉」很可能持續擴大。

耶誕假期到來，台股報佳音、收盤大漲近百點，新台幣匯率表現相對淡定，終場微升0.2分，收32.668元，連三日升值，因外資放假，市場交投冷清，總成交量僅11.125億美元。

BIS資料指出，11月新台幣實質匯率指數漲至98.9，連兩升且為九個月新高，實質匯率指數跌至93.1，連兩降並為逾兩年新低。新台幣匯率指數強漲、韓元匯率指數黯然下挫，一升一間，促使台韓兩國間的實質匯率指數差距擴大至5.8，同樣創下逾兩年最大。

央行指出，所謂名目有效匯率指數是指：新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，該指數下滑，表示新台幣對主要貿易對手國貨幣貶值；反之，表示升值。相較於名目有效匯率指數，實質有效匯率指數進一步納入物價變動因素，指數上漲，表示台灣出口報價競爭力減弱，原因包括新台幣匯率升值，或國內物價上漲。

央行指出，今年10月初以來，市場預期川普勝選機率上揚，且川普主張對他國加徵高額關稅政策，可能對其他貨幣形成壓力，間接推升國際美元，促使美元指數走升、各主要貨幣均對美元貶值，其中離岸人民幣反映市場擔憂美國對中國大陸加徵高額關稅，出現今年以來較大貶值走勢，相較其他主要亞幣，新台幣匯率相對穩定。

台幣匯率 新台幣 韓元

延伸閱讀

央行為何未祭第八波房市管制？ 理事揭原因

11月製造業測驗點由連五跌轉升 孫明德：不只一支全壘打，是連續安打

立積11月EPS 0.16元 環宇-0.44元

中鋼前11月累計稅前盈餘年增6%

相關新聞

經濟部政次陳正祺請辭獲准、原因曝光 接任人選待定

經濟部25日證實，經濟部次長陳正祺請辭獲准，將於12月31日退休，經濟部表示，陳正祺在520新內閣籌組時就已表達退休之意...

Uber Eats申請併購foodpanda遭公平會打回票 3點理由曝光

眾所矚目的Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業案，公平會今日委員會議做出重大決議，認為限制競爭之不利益大...

公平會禁止兩大外送平台結合 Uber Eats回應了

外送平台Uber Eats併購foodpanda案，公平會今日宣布，考慮兩者結合後市占率高達九成，競爭疑慮過大，決議禁止...

Uber Eats併foodpanda闖關失敗！公平會給理由

外送平台Uber Eats宣布收購Foodpanda，為市場投下震撼彈，儘管外界對此案批評聲浪不斷，公平會卻多次延後審查期限。原定最晚...

合併案失利 Uber Eats表示失望、仍將持續在台投資

公平交易委員會今日禁止Uber Eats合併foodpanda台灣業務的交易案，Uber Eats表達失望。

兩大外送平台合併破局 外送工會籲速訂專法

Uber Eats併購foodpanda台灣一案各界關注，公平會今於委員會中決議，考量競爭疑慮大，因此禁止兩家合併。全國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。