經濟部政次陳正祺請辭獲准、原因曝光 接任人選待定
經濟部25日證實，經濟部次長陳正祺請辭獲准，將於12月31日退休，經濟部表示，陳正祺在520新內閣籌組時就已表達退休之意，被行政院長卓榮泰及經濟部長郭智輝力邀加入新團隊，但他當時只答應做到年底，日前又提辭呈，提醒年底到了，經濟部及行政院准辭。
陳正祺64歲，尚未到強制退休年齡，但公務員服務年資已到可以退休，經濟部表示，就是想退休，因為可以退休的年資已到，今年520同意加入新的內閣團隊也是為了幫忙穩定團隊，答應幫忙到年底，現在年底到了，因此又向經濟部提出辭呈。
據了解，陳正祺希望其他同仁都有歷練的機會，他不想政次位置上太久，同時也考量家庭因素，因為自己外派多年，希望有時間可以多陪家人。
陳政祺是美國喬治華盛頓大學經濟行政法及比較法學雙碩士，在經濟部從基層做起，歷任經濟部國際貿易局科長、副組長，是經濟部重點培育的經貿談判人才，，曾派駐新加坡、歐盟、美國，2020年3月擔任經濟部國際貿易局長，同年8月升任經濟部政務次長。
至於接任人選，經濟部表示，要等行政院通盤考量並做安排，目前經濟部並沒有提出建議人選，是常務次長轉任政務次長，還是找人直接接任政次，目前還沒有安排。
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