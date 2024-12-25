台電缺輸配電人力 勞部點頭：明年開放移工及僑外生取得技術士證

為穩定供電，台電線路維修工作量吃緊，因此爭取引進移工，協助配電外包承攬商補充所需人力。勞動部25日宣布，明(2025)年元旦起，開放移工、新住民、留學生、僑生等，可參加配電線路裝修丙級、輸電地下電纜裝修丙級等七職類技能檢定。惟受限於外語輔助服務，一年可提供700人次考試，換言之，一年最多增加700人。

勞動力發展署代理署長陳世昌表示，技能檢定為國人取得技術認可方式，為協助外籍人士取得就業所需的技術士證，勞動部自2019年起，陸續推動固定式起重機操作等32個職類技能檢定學科試題加列印尼語、越目南語、泰國語及菲律賓（以英文）等四種語言外語輔助。自明年起進一步增加七職類的技能檢定，主要是配合經濟部及衛福部提出需求。

明年起開放七職類技能檢定為：配電電纜裝修丙級、中餐烹調-葷、素食乙丙級、西餐烹調乙丙級、輸電地下電纜裝修丙級、輸電架空線路裝修丙級及食物製備單一級等等。

陳世昌表示，適用對象除原有移工、新住民及來台工作外國人外，2025年再新增納入取得工作許可的外國留學生、僑生及其他華裔學生為得申請對象。

不過他指出，目前勞動部能夠提供技能檢定外語輔助服務，一年僅能服務700人次。換言之，一年能增加配電及輸電，以及餐廳廚房工作之移工，最多就是700人。

台電日前指出，配電外線作業屬於高勞動工作性質，常需長時在電桿上或地下人孔工作，這些工作不僅需要大量人力，承攬商還面臨現有技術人力老化，以及招募新人困難等問題。因此經濟部向勞動部建議，在特定的「配電外線」工作領域開放承攬商申請移工。

台電說明，配電外線承攬商引進之移工，前期可以從事技術性較低的勞務工作，逐步學習語言及技術，並於取得相關證照後再從事技術性工作。台電亦將配合勞動部，提供印尼、越南、泰國及英文等4種語言試題輔助服務，並運用合格場地辦理檢定考試，輔導移工取得證照。