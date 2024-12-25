中信金林建甫看2025：美降3碼、台經濟前低後高GDP看3%

中信金（2891）首席經濟學家林建甫25日出席北威論壇，他預期美國聯準會（Fed）2025年初將會宣布降低公債縮減金額、甚至不再縮減。中信金目前估計，美Fed釋出明年降2碼是打預防針，內部估明年因不確定性高，應至少會降息3碼（1碼為0.25個百分點），分別在3月、6月、9月降息。

林建甫解釋，主因來自經濟殺傷力會大於物價推升效果，川普明年就任美國新總統後，不確定性嚴重，認為美國聯準會主席鮑爾與川普相互平衡結果，基於經濟問題，2025年原定降息幅度從4碼降至3碼，但不至於降息2碼。

林建甫料2025年上半年美股美債雙跌，美元同時齊走升，下半年經過市場消化川普政策利率，股債回升、美元高檔震盪，估明年美元指數落在100到105，美債殖利率明年上半年偏跌。到了下半年，此時川普政策將影響通膨略升，降息以及財政寬鬆支撐景氣，國會通過川普減稅政策，有利支撐景氣，帶動美股與美債回升，美元高檔震盪。

林建甫解釋，根據中信金控對川普就任後的推估劇本，川普明年1月20日宣誓就職美總統後，推估將啟動驅逐大規模非法移民、對中國大陸等國加關稅以及提出結束俄烏戰爭方案，如果他國報復關稅上漲，將演變成貿易戰，此時經濟負面衝擊將大於通膨上行壓力，也是推估美Fed明年仍會降息3碼原因。大規模貿易戰令景氣擔憂升溫，導致美股、美債雙跌，市場預期貿易戰對外國景氣衝擊大於美國，加上中歐貨幣政策較美國寬鬆，美元走升。

對台灣經濟成長率估值，林建甫認為，台灣明年各單位估值都超過3%，明年不會太壞，如果有3％算很不錯，料2025年「台灣經濟前低後高」，全年上看3%林建甫認為，台灣上半年受到外需基期仍高加上全球進入降息循環、利率受限，終端需求回溫緩，惟新興科技需求續強，上半年GDP年增率仍可望超過2.5％，下半年受到各國預防性降息，帶動全球經濟好轉，台灣GDP屆時可望回到3％。

林建甫指出，過去台灣資本形成比重約在兩成左右，近年攀升到25％，可以歸功台灣科技業為發展新技術，近年投入不少資本，但一般老百姓無法享受到經濟果實。林建甫說，2030年全球半導體銷售額將上看1兆美元，未來幾年成長最大包括車用半導體等，但台灣如果要維持高位，重點是教育以及研發。

他看台央行明年利率保持不動，政策利率維持在2％，台幣應該會稍微與人民幣脫鉤，受到出口表現佳。台大財務金融系兼任教授劉憶如則認為，人民幣如果因應川普調升對中國大陸關稅而貶值，可能出現1994年亞幣跟貶走勢，因亞洲國家與人民幣都有出口關係、必須跟著人民幣走貶，這時人民幣要靠貶值帶動出口效益將不高。