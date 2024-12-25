合併案失利 Uber Eats表示失望、仍將持續在台投資

公平交易委員會今日禁止Uber Eats合併foodpanda台灣業務的交易案，Uber Eats表達失望。

Uber Eats發表聲明全文：「對於公平交易委員會今日禁止此交易案的決議，我們表達失望。我們深信此交易能帶給外送合作夥伴、商家合作夥伴、消費者，以及台灣經濟最大利益。從宣布進行此併購計劃迄今，我們與公平會保持良好互動，並且提出多重附帶條件提案，希冀能解決其擔憂。台灣依舊是全球市場中，最高成長且充滿外送商機的佼佼者之一。我們將持續致力對台灣投資並持續帶來創新。」