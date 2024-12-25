公平會禁止兩大外送平台結合 Uber Eats回應了

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聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
外送平台Uber Eats併購foodpanda案，公平會今日宣布，考慮兩者結合後市占率高達九成，競爭疑慮過大，決議禁止兩者結合。記者余承翰／攝影
外送平台Uber Eats併購foodpanda案，公平會今日宣布，考慮兩者結合後市占率高達九成，競爭疑慮過大，決議禁止兩者結合。記者余承翰／攝影

外送平台Uber Eats併購foodpanda案，公平會今日宣布，考慮兩者結合後市占率高達九成，競爭疑慮過大，決議禁止兩者結合。Uber Eats在今天傍晚出具最新回應，「對於公平交易委員會今日禁止此交易案的決議，我們表達失望。」

Uber Eats在回應中指出，「我們深信此交易能帶給外送合作夥伴、商家合作夥伴、消費者，以及台灣經濟最大利益。從宣布進行此併購計劃迄今，我們與公平會保持良好互動，並且提出多重附帶條件提案，希冀能解決其擔憂。台灣依舊是全球市場中，最高成長且充滿外送商機的佼佼者之一。我們將持續致力對台灣投資並持續帶來創新。」

Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業受外界高度矚目，公平會今天做出決議，由於競爭疑慮過大，將禁止兩大平台結合。記者杜建重／攝影
Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業受外界高度矚目，公平會今天做出決議，由於競爭疑慮過大，將禁止兩大平台結合。記者杜建重／攝影

Uber 併購 公平會

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