公平會禁止兩大外送平台結合 Uber Eats回應了

外送平台Uber Eats併購foodpanda案，公平會今日宣布，考慮兩者結合後市占率高達九成，競爭疑慮過大，決議禁止兩者結合。Uber Eats在今天傍晚出具最新回應，「對於公平交易委員會今日禁止此交易案的決議，我們表達失望。」

Uber Eats在回應中指出，「我們深信此交易能帶給外送合作夥伴、商家合作夥伴、消費者，以及台灣經濟最大利益。從宣布進行此併購計劃迄今，我們與公平會保持良好互動，並且提出多重附帶條件提案，希冀能解決其擔憂。台灣依舊是全球市場中，最高成長且充滿外送商機的佼佼者之一。我們將持續致力對台灣投資並持續帶來創新。」 Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業受外界高度矚目，公平會今天做出決議，由於競爭疑慮過大，將禁止兩大平台結合。記者杜建重／攝影