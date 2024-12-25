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Uber Eats申請併購foodpanda遭公平會打回票 3點理由曝光

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Uber Eats申請併購foodpanda遭公平會打回票 3點理由曝光

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
Uber Eats申請併購foodpanda，今日遭公平會打回票。公平會今天做出決議，由於競爭疑慮過大，將禁止兩大平台結合。記者杜建重／攝影
Uber Eats申請併購foodpanda，今日遭公平會打回票。公平會今天做出決議，由於競爭疑慮過大，將禁止兩大平台結合。記者杜建重／攝影

眾所矚目的Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業案，公平會今日委員會議做出重大決議，認為限制競爭之不利益大於整體經濟利益，且無法透過結合矯正措施確保維持競爭，因此禁止結合。

公平會副主委陳志民表示，委員會議認為Ube與foodpanda結合具有顯著之限制競爭疑慮，因Uber Eats所受競爭壓力來自於Foodpanda，結合後將消除此競爭壓力，且其他競爭者對Uber所能施加之競爭壓力有限，結合後Uber不受競爭束縛，更有誘因提高對消費者之價格，及對餐飲業者之抽成。

至於Uber Eats與foodpanda結合後市占率，陳志民表示，個別市占率不方便透露，但結合後市占率達九成以上。

陳志民指出，申報人雖主張結合後可提高網路密度，認為透過實現密度經濟可提高配送效率，可以收更多訂單，一個外送員可以同時收很多訂單，以及主張結合可擴大消費者與餐廳消費範圍，並可為消費者及餐廳節省使用兩個平台的成本，但公平會審酌後認為，一、難以檢驗真實性，短期也很難實現，二、不是透過結合才能實施，本身就可實施，不是結合專屬利益；三、可能產生制競爭效果，兩者不成比例。

陳志民表示，雖然申請人也提自我矯正承諾，願意行為面調整，但公平會委員會認為，提出的承諾都是短期與暫時行為面措施，且很難回復或重建事業間的結合的競爭損害，也很難透過承諾回復結合前的市場競爭及修復損害，因此考慮為結合限制效果，遠大於整體經濟利益，且無法透過承諾的矯正措施回復，最後仍決定禁止結合。

Uber foodpanda 公平會 消費

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