全社會防衛韌性委員會首度桌上推演 將在明日登場

賴清德總統上任後設立的總統府全社會防衛韌性委員會預計於26日舉行首次桌上推演，這也將是在總統府內首次結合中央、地方政府與民間觀察員進行的桌上推演，由19個中央部會與地方16個局處共同驗證中央與地方緊急事態應處能力。

總統府三大委員會中的「全社會防衛韌性委員會」將在明日16時召開會議，預計會中預計會中除了由內政部報告第一次委員會議列管事項及辦理情形外，國安會也將報告桌上推演成果報告。

有鑑於台灣位處第一島鏈的地緣政治情勢變化，中國大陸不只威脅台灣，長期實施灰色地帶侵擾、認知作戰；加上台灣亦面臨各種天災之挑戰，全社會防衛韌性必須落實到全國與社會各角落，期望在國家面臨災難或緊急狀況時，人民生命財產安全能夠受保障、政府服務能夠持續有效運作、民主台灣能夠永續穩健發展前行。

因此總統府預定明日舉行首次桌上推演，邀集19個中央部會，以及地方16局處，並由全社會防衛韌性委員擔任民間觀察員，想定背景為因應2024年世界各民主國家適逢選舉年，國際局勢變動，同時威權勢力企圖挑戰以規則為基礎的國際秩序，意圖改變現狀；同時在印太地區，中共不放棄對外擴張威權主義，持續擴大對東海、台海、南海的挑釁作為，為欲掌控第一島鏈擴大軍演等，進行桌上推演，以中央部會與地方局處的反應，以及民間合作，驗證災防緊急事態應處能力。

全社會防衛韌性委員會還會在明年3月舉行地方小規模演練、明年6月銜接漢光演習進行前導演練，目的是確保國家面臨緊急事態時，能維持社會安全穩定、人民日常生活不變，要落實在基層、扎根在鄰里，強化整體社會的韌性。

據了解，閉門桌上推演預計於明日上午完成後，下午4時舉行委員會進行報告與討論，並於晚上舉行會後記者會對外說明。