聯合再生：明年太陽能出貨可望成長 價格依然嚴峻
太陽能廠聯合再生財務長潘蕾蕾今天表示，根據政府政策推估，2026年前台灣太陽能將有6GW的潛在市場，預期明年太陽能產品出貨量可望成長，不過市場持續供過於求，價格依然嚴峻。
聯合再生下午召開線上法人說明會，潘蕾蕾指出，聯合再生第3季在台灣擁有830MW的太陽能電池產能，其中430MW為M10穿隧氧化鈍化接觸太陽能電池（TOPCon）。
潘蕾蕾說，聯合再生在泰國有1.8GW太陽能電池產線，因美國對於泰國等東南亞國家太陽能電池產品課徵高額的反傾銷、反補貼稅率，泰國產線停止生產，將轉型為能源服務商，深耕東南亞市場。
潘蕾蕾表示，原本對於今年台灣市場樂觀期待，預期太陽能裝置量可望超過2GW；不過受施工許可取得延遲影響，今年實際裝置量不如預期，恐僅約1.4GW。
展望未來，潘蕾蕾說，政府原訂2025年太陽能裝置量達到20GW，目前將時程延至2026年11月，由此估計2025年及2026年台灣將合計有6GW的潛在市場，預期明年下半年市場將開始升溫，聯合再生明年太陽能產品出貨量可望成長。
潘蕾蕾表示，今年太陽能市場供過於求情況嚴重，中國大陸廠商虧損生產，雖然業者已放緩擴產計畫，不過明年市場仍將供過於求，產品價格依然嚴峻。
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