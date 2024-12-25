統一全球新科技基金 近一年資金淨流入逾6億元

全球股市高檔震盪，投資人獲利了結，據投信投顧公會統計至11月底，全球一般股票型基金近1年淨流出341.9億元。但75檔全球一般股票型基金中，仍有10檔為資金淨流入，前5名基金的淨流入達1億元以上。其中統一全球新科技基金近一年資金淨流入更達6.8億元，備受投資人青睞。

統一投信表示，AI高速成長，2025年全球股市仍將由科技股領漲，建議投資人在科技股短線回檔時，分批布局科技主題基金，參與後市多頭行情。

根據晨星數據，截至11月30日，統一全球新科技基金多個期間報酬率名列前茅，今年來及近1年報酬率分別達到49.1%及52.3%，在全球一般股票型基金中皆排名第一。近年AI大趨勢帶動科技股股價狂飆，這檔基金透過主動選股，聚焦全球具高成長潛力的科技股，近2年報酬率達到87.19%，高於同類型基金平均的38.41%。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，股市評價偏高加上聯準會放緩降息，使科技股近期出現回檔，但這是市場重新評價的合理修正。受到美國新政府的政策不確定性影響，股市短線預計持續震盪。雖然近期美國通膨黏性壓力較大，使聯準會最新利率點陣圖上修中性利率，但降息趨勢不變，對股市資金面仍為利多。勞動市場開始降溫但仍相對穩健，美國經濟軟著陸機率大，甚至有望不著陸，支撐後市股市表現。

郭智偉表示，在AI保持高成長的背景下，科技股最具表現機會，2025年可望持續領漲全球股市。依照最新企業展望，目前市場預期雲端服務商2025年資本支出成長率達到2成，加上AI大語言模型LLM升級後，對硬體規格要求及需求同步提升，將帶動AI類股及交換器相關供應鏈營運。AI資料中心的高耗電，帶動電力設備及電網等需求，也讓相關供應鏈有望受惠。