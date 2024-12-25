兩大外送平台合併破局 外送工會籲速訂專法

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聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業受到外界高度矚目，公平會今天做出決議，由於競爭疑慮過大，將禁止兩大平台結合。記者杜建重／攝影
Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業受到外界高度矚目，公平會今天做出決議，由於競爭疑慮過大，將禁止兩大平台結合。記者杜建重／攝影

Uber Eats併購foodpanda台灣一案各界關注，公平會今於委員會中決議，考量競爭疑慮大，因此禁止兩家合併。全國外送產業工會發言人蘇柏豪表示，感謝公平會從善如流，也要求朝野立委在下個會期完成制定「外送產業專法」來針對外送產業各個面向進行規管。

蘇柏豪表示，感謝公平會從善如流，做出對整體外送產業的有利決定，同時感謝過程中3個黨團立法委員的支持，也感謝行政院、勞動部的明確表態，才有機會促使公平會做出「禁止結合」的正確結論，這也表示公平會也認同外送產業是需要一套完整的中央法規進行管理。

蘇柏豪指出，外送平台登陸台灣已有10餘年歷史，卻還尚未有法律及主管機關，然而針對外送員的工作報酬、保障卻逐年下降，且越來越嚴苛。針對消費者不斷巧立名目加收費用，針對商家業者的抽成以及廣告費用也是逐步提高，可想見若是被UberEats合併得逞，整個外送產業將會面臨一家業者稱霸獨佔市場及數據的三輸局面，公平會今天的決策挽救整個外送產業，避免外送產業落入單一集團之手。

蘇柏豪說，由於外送產業各方面的保障仍未臻明確，平台、外送員、消費者、商家所組成的4個點6條線的權利義務關係仍然未有一套完整的法規進行管理，工會希望行政院能夠帶頭整合各部會與朝野立委、工會團體的意見，在下個會期完成制定「外送產業專法」來針對外送產業各個面向進行規管，讓外送產業脫離無法可管，只能讓外送平台說了算的不公平局面。

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