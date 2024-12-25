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Uber Eats併foodpanda闖關失敗！公平會給理由

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
外送平台併購案引發外界高度關注。聯合報系資料照片
外送平台併購案引發外界高度關注。聯合報系資料照片

外送平台Uber Eats宣布收購Foodpanda，為市場投下震撼彈，儘管外界對此案批評聲浪不斷，公平會卻多次延後審查期限。原定最晚於明 (2025) 年3月前公布結果，但在各方壓力下，公平會副主委陳志民提早在25日宣布，因考慮兩者結合後市占率高達九成，競爭疑慮過大，決議禁止兩者結合。

陳志民表示，委員會議認為UberEats與foodpanda結合具有顯著的限制競爭疑慮，因UberEats所受競爭壓力主要來自於foodpanda，結合後將消除此競爭壓力，且其他競爭者對UberEats所能施加的競爭壓力有限，更可能提高對消費者價格即餐飲業者抽成。

陳志民指出，潛在競爭者難以及時且充分的進入市場，對UberEats產生競爭壓力，再者，UberEats交易相對為個別消費者或多為中小型餐飲業者，也難以透過餐廳外送或其他直接交易管道「繞過」餐飲外送平台，制衡UberEats的市場力，結合後將更欠缺抗衡力量。

陳志民說，公平會決議認為UberEats及foodpanda結合案市占率高達9成，在限制競爭不利益大於整體經濟利益，且無法透過結合矯正措施確保維持競爭，故依公平交易法第13條第1項規定禁止其結合。

Uber Eats在今年5月宣布收購Foodpanda，若此合併案成功通過，將形成極高市占率，可能導致壟斷效應，引發外界高度關注與批評。雖然 Uber Eats於11月8日補齊相關資料，公平會原定於12月19日作出初步決定，但後來又宣布延長60個工作日，最遲將於明年3月做出最終裁定。

公平會延後審查的決定引發多名立委不滿，主委李鎂23日在立法院經濟委員會備詢時多次遭圍攻。她解釋，結合申請案除需考量社會大眾的意見，也需給予當事企業充分說明的機會，由於外送平台總部位於國外，與相關單位聯繫後，對方最快僅能於17日來台說明，距原定准駁期限19日僅剩2天，審查時間不足，因此不得不延長期限，以免直接通過。

在立委連番逼問下，李鎂承諾，儘管審查期限延長60個工作日，但不一定會拖至明年3月，並將努力於其任期屆滿（明年1月底）前作出裁定。距李鎂承諾僅隔兩日，公平會25日提前公布結果，以平息民怨。

Uber foodpanda 公平會 外送 立法院

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