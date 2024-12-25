在職勞工進修補助提高 2025年「7大項勞動新制」一次看

勞動部今舉行2025年勞動新制記者會。明年元月起，包括最低工資調升、勞保、職災保險投保薪資及勞退月提繳分級表修正、產業人才投資方案調整最高補助額度至10萬元、7種技能檢定職類學科試題增外語輔助、移工婦幼權益保障指引等7項新制即將上路。

勞動部長洪申翰說，明年最低工資將是第九度調升，將加強宣導，讓調升可以真正落實。提供在職勞工進修、跨域學習技能的產業人才投資方案補助提高至10萬元，大力支持在職勞工自主學習、進修。除此，還有技能檢定學科試題加列外語輔助服務、移工婦幼權益保障指引上路。

他也特別提到經地方政府列冊輔導的街友，已列為就業服務法的特定對象，勞動部將提供就業輔導措施，包括職業訓練費用、交通餐食補助、儀容修整等，也為鼓勵雇主聘僱街友，提供給雇主僱用獎助，每雇用1人每月發給1萬1千元。

2025年勞動新制如下：

一、最低工資實施：保障勞工基本生活的「基本工資」，將由「最低工資」取代。自明年起，每月最低工資為2萬8590元，每小時最低工資為190元，預估約257萬名勞工受惠，這是自105年以來，連續第9年調漲，時薪總調幅達58.3% 月薪總調幅42.9％。根據相關數據，調升最低工資受惠最多為本國籍勞工，占86%。 二、修正「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」：配合每月最低工資之調整，修正「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」，將第1級之月投保薪資由2萬7470元調整為2萬8590元，以增加勞工請領勞工保險及職業災害保險給付權益。 三、修正「勞工退休金月提繳分級表」：配合每月最低工資之調整，修正「勞工退休金月提繳分級表」第24級月提繳工資/月提繳執行業務所得為2萬8590元，預估約124萬名勞工受惠。 四、辦理勞保、就保、災保月投保薪資及勞工退休金月提繳工資逕調作業：因應「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工職業災害保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」修正施行，為簡政便民，減輕投保(提繳)單位作業負擔，並維護勞工權益，勞保局主動辦理勞保、就保、災保月投保薪資及勞工退休金月提繳工資逕行調整作業。 五、產業人才投資方案調整最高補助額度：為協助在職勞工提升所需知識及職能，或是跨領域學習第二專長技能，勞動部推動產業人才投資方案，辦理多元化實務導向訓練課程，並補助參訓勞工80％或100％訓練費用，自明年1月1日起每人每3年累計訓練費用最高補助額度由7萬元提高為10萬元。 六、技能檢定學科試題加列外語輔助服務：為協助外籍人士取得就業所需技術士證，勞動部自2019年起，陸續推動固定式起重機操作等32個職類技能檢定學科試題加列印尼語、越南語、泰國語及菲律賓(以英文)等四種語言外語輔助。自明年起再增加配電線路裝修丙級、配電電纜裝修丙級、中餐烹調-葷、素食乙丙級、西餐烹調乙丙級、輸電地下電纜裝修丙級、輸電架空線路裝修丙級及食物製備單一級等7職類。此外，適用對象除原有移工、新住民及來臺工作外國人外，明年再新增納入取得工作許可的外國留學生、僑生及其他華裔學生為得申請對象。 七、移工婦幼權益保障指引：考量移工在台工作期間可能會面臨懷孕、生產及育嬰等需求，勞動部整合多方資源，並邀請衛生福利部、教育部、內政部移民署等相關單位，以及雇主、仲介和移工團體共同研討，規劃訂定「移工婦幼權益保障指引」。該項指引內容涵括懷孕前、懷孕期間、生產後與育嬰育兒四大階段，提供詳細的資訊與保障措施。該指引有五國語言版本（包括中文、英文、泰文、越南文及印尼文），並附有懶人包和圖卡，方便移工、雇主、仲介及各地方政府參考與使用。指引預計明年一月底公布。