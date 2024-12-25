快訊

她欠200萬元深夜遇飛車討債 國道時速飆190公里追撞釀3死

亞塞拜然客機傳墜毀哈薩克畫面曝光 機上67人已知12人倖存

工研院開放網路奠基石 助台揚獲美政府3500萬美元補助

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
工研院5G開放網路驗測平台成立近五年來，持續協助臺灣供應鏈進行產品測試與性能驗證，並積極參與驗測規格的制定，與國際驗測平台介接合作，有效協助臺廠拓展國際行銷管道。圖／工研院提供
工研院5G開放網路驗測平台成立近五年來，持續協助臺灣供應鏈進行產品測試與性能驗證，並積極參與驗測規格的制定，與國際驗測平台介接合作，有效協助臺廠拓展國際行銷管道。圖／工研院提供

工研院在經濟部產業發展署指導下，協助台灣新竹科學園區廠商台揚科技提案爭取美國公共無線供應鏈創新基金（Public Wireless Supply Chain Innovation Fund）的第二輪補助計畫（NOFO 2），日前正式公布獲選名單，台揚科技成功成為7位獲資者之一，且為台灣唯一入選廠商，展現台灣供應鏈於5G開放網路技術上的卓越實力。工研院宣布，已啟動新一波NOFO 3的輔導工作，盼協助更多灣企業提案爭取補助。

工研院南分院執行長曹芳海指出，工研院長期支持台灣網通產業的創新與發展，推動臺廠積極了解、申請美國推動開放網路政策資源，在NOFO 2計畫補助徵選公告之初，工研院即第一時間掌握資訊、解析補助細則，將要點提供給產業界。

此外，並藉美國商務部代表團來台交流之際洽邀其電信管理局技術顧問，協助台灣廠商更精準地掌握提案的關鍵要求與重點方向，更進一步協助台揚科技與國內龍頭電信商中華電信策略結盟，共同推動Open RAN技術的部署與應用，均為本提案最終成功獲選的關鍵因素之一。

工研院南分院組長李文欽表示，工研院的國際級5G開放網路驗測平台，成立近五年來，持續協助台灣供應鏈進行產品測試與性能驗證，並積極參與驗測規格的制定，與國際德、英、美驗測平台介接合作，有效協助臺廠拓展國際行銷管道。

台揚科技執行長吳永欽表示，此筆投資將助力台揚突破無線創新的界限，為全球移動網路用戶提供最新的無線技術，台揚科技與工研院的長期合作，以及在臺美5G開放網絡論壇和2024年5G峰會等國際平台上的積極參與，對塑造全球無線技術的未來至關重要。

根據NOFO 2補助計畫，台揚科技將在兩年內獲得近3500萬美元的資金支持，專注於開發低能源損耗、高功效的5G技術，除中華電信外，並與其他海外三家知名電信商（MNOs）合作，提供五款大功率Open RAN無線電單元，以支援5G網絡的擴展與升級。

5G 中華電信 工研院

延伸閱讀

台電114年1000億元補貼案凍結30億元初審通過

工研院開放網路助台揚獲美政府近3,500萬美元補助 啟動第三波輔導　

NOFO助攻！台揚獲美近3500萬美元補助 帶5G技術再升級

泓辰正極材料獲美國能源部推薦 並納入補助計畫

相關新聞

最新勞保精算報告將出爐 洪申翰：破產年限再延後

最新勞保基金精算報告預計明年初出爐。勞動部長洪申翰今接受YahooTV「齊有此理」專訪透露，原本勞保基金用罄警戒年線是2...

Uber Eats併購foodpanda沒了！公平會禁止結合 下午5點宣布

Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業受到外界高度矚目，公平會今天委員會議做出重大決議，由於競爭疑慮大，將...

「永婕同心」IP不是開玩笑！ 賈永婕吐露可能變101伴手禮

台北101董事長賈永婕今日出席耶誕點燈與觀景台「夢想高飛」特展活動，她證實「永婕同心」IP商品不是開玩笑，是真的會進行，...

明年勞動新制未提遠洋漁工權益 綠色和平：深感遺憾

勞動部今天舉行114年新制記者會，宣布包含最低工資調漲、增列移工考試語言、懷孕指引等措施。綠色和平表示，樂見政府重視移工...

共同推動綠色化學 環境部約跨部會合作源頭管理

環境部25日辦理「113年國家化學物質管理政策綱領及行動方案成果研討會」，以「綠色化學科技創新及推廣」作為主題，邀請「國...

台電114年1000億元補貼案凍結30億元初審通過

立法院經濟委員會25日審查114年度經濟部及所屬單位預算，其中最受矚目的是台電的1000億元預算撥補，經過1個多小時討論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。