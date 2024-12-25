工研院開放網路奠基石 助台揚獲美政府3500萬美元補助

工研院在經濟部產業發展署指導下，協助台灣新竹科學園區廠商台揚科技提案爭取美國公共無線供應鏈創新基金（Public Wireless Supply Chain Innovation Fund）的第二輪補助計畫（NOFO 2），日前正式公布獲選名單，台揚科技成功成為7位獲資者之一，且為台灣唯一入選廠商，展現台灣供應鏈於5G開放網路技術上的卓越實力。工研院宣布，已啟動新一波NOFO 3的輔導工作，盼協助更多灣企業提案爭取補助。

工研院南分院執行長曹芳海指出，工研院長期支持台灣網通產業的創新與發展，推動臺廠積極了解、申請美國推動開放網路政策資源，在NOFO 2計畫補助徵選公告之初，工研院即第一時間掌握資訊、解析補助細則，將要點提供給產業界。

此外，並藉美國商務部代表團來台交流之際洽邀其電信管理局技術顧問，協助台灣廠商更精準地掌握提案的關鍵要求與重點方向，更進一步協助台揚科技與國內龍頭電信商中華電信策略結盟，共同推動Open RAN技術的部署與應用，均為本提案最終成功獲選的關鍵因素之一。

工研院南分院組長李文欽表示，工研院的國際級5G開放網路驗測平台，成立近五年來，持續協助台灣供應鏈進行產品測試與性能驗證，並積極參與驗測規格的制定，與國際德、英、美驗測平台介接合作，有效協助臺廠拓展國際行銷管道。

台揚科技執行長吳永欽表示，此筆投資將助力台揚突破無線創新的界限，為全球移動網路用戶提供最新的無線技術，台揚科技與工研院的長期合作，以及在臺美5G開放網絡論壇和2024年5G峰會等國際平台上的積極參與，對塑造全球無線技術的未來至關重要。

根據NOFO 2補助計畫，台揚科技將在兩年內獲得近3500萬美元的資金支持，專注於開發低能源損耗、高功效的5G技術，除中華電信外，並與其他海外三家知名電信商（MNOs）合作，提供五款大功率Open RAN無線電單元，以支援5G網絡的擴展與升級。