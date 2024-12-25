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亞洲無人機AI創新中心 翁章梁：規劃二館招更多業者

中央社／ 嘉義縣25日電
嘉義縣長翁章梁。聯合報系資料照
嘉義縣長翁章梁。聯合報系資料照

嘉義縣長翁章梁今天接待60名國內外媒體記者參訪團時說，亞洲無人機AI創新應用研發中心空間已滿，現正研議將鄰近大同技術學院太保校區規劃為亞創二館，供更多單位進駐。

行政院新聞傳播處今天安排60名媒體記者到嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）參訪，在翁章梁陪同下觀看無人機實機展示，聆聽業者介紹無人機創新應用。

翁章梁致詞說，亞創中心從2022年揭牌迄今，匯聚國內52個產官學研單位進駐，累計29個國家單位來訪；進駐單位共同組成「無人機國家隊」，進行技術測試、設備升級及人才培育，形成一個產官學合作的產業聚落。

翁章梁指出，亞創中心園區總面積10公頃，大樓占地5000坪，包含地上5層與地下1層，空域30公頃，可進駐空間已滿，現在正在研議將鄰近大同技術學院太保校區規劃為亞創二館，供更多單位進駐；亞創二館面積9.97公頃，建築物樓地板面積23萬9000坪。

縣府表示，亞創中心進駐業者中光電、智飛、神通子公司神耀科技、雷虎、亞航、新樂飛等公司，今天特別展出各式無人機、無人艇，向參訪人員呈現無人機國家隊推動成果。

中光電 大同 無人機

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