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「永婕同心」IP不是開玩笑！ 賈永婕吐露可能變101伴手禮
台北101董事長賈永婕今日出席耶誕點燈與觀景台「夢想高飛」特展活動，她證實「永婕同心」IP商品不是開玩笑，是真的會進行，甚至有可能會出現在台北101觀景台變成周邊商品、伴手禮。
賈永婕表示，「『永婕同心』IP是我的想法，『永婕同心』就是一個很美好的句子，重點要設計的很漂亮，大家喜歡的話，101就會賺錢啊。」她也說，IP商品並不需要經過101董事會同意。
她指出「我希望的是讓101有更多元、更豐富、更不一樣的想法，如果這商品是熱賣的那就成功了，但如果商品是滯銷的，代表我這個行銷案就是失敗的，如果失敗，我就會面對、會接受。」
至於台北101跨年煙火預告由她個人臉書先公布，她承認是自己的意思，「我沒想那麼多就走了。因為煙火是很開心的事情，並不是要宣導很嚴肅的事情，我們最希望就是流量大、聲量大，有強力曝光。」如果是對101好的，就會維持自己的發言步調。
另外，她也談到，明天台北101將要發布跨年煙火音軌檔，開放民眾下載，「因為我們音樂真的做的非常好，如果只在101現場播放很可惜，開放民眾下載，在家或在任何地方看跨年煙火就可以搭配音樂。」
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