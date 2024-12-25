快訊

曾發求救訊號、遇GPS干擾 亞塞拜然航空空難恐逾30死

新北等3縣市濃霧特報！能見度不足200公尺 持續至明天上午

神腦：AI助攻手機銷售額 2025營收獲利審慎樂觀

中央社／ 台北25日電

3C通路商神腦發言人陳嘉麒今天表示，2025年手機人工智慧（AI）功能將更成熟，有助提升手機銷售額，神腦將持續開拓保健保養產品及家電複合店的新商業模式，布局智慧家庭聯網設備銷售，審慎樂觀看待2025年營收與獲利表現。

神腦今天召開法人說明會，陳嘉麒指出，iPhone 16在台灣上市至今，神腦受惠於產品組合及「神腦幣」點數運用策略，在預購上搶得先機，銷售量和銷售額相較去年同期都有2位數成長。

他說，iPhone 16硬體已支援AI，但AI軟體尚未成熟，明年推出的iPhone 17應該會是很完整的產品，等到市場上的AI功能更成熟，也將帶動明年Android手機成長。雖然明年手機銷售量可能與今年持平，但銷售額有望提高，對神腦營收及獲利都有幫助。

陳嘉麒表示，從維修量來看，目前手機品質做得很好，消費者換機時間拉長，市調機構預估今年台灣市場手機銷量約495萬台，與去年持平，2025年銷量將衰退2%至485萬台。神腦內部預估明年台灣市場手機銷量將達490萬台、衰退約1%。

陳嘉麒指出，根據中研院、主計處及央行的預測，2025年台灣經濟成長率將達3.1%至3.3%，加上近2年最低工資調升，有助帶動內需消費。神腦將持續開拓保健保養產品、家電複合店的新商業模式，同時布局智慧家庭聯網設備銷售，審慎樂觀看待明年營收及獲利表現。

神腦今年第3季合併營收約新台幣78.14億元，季增5.4%，年增2.3%；稅後淨利約1.11億元，季增16.8%，年減48%，主因業外收入的轉投資收益相較去年同期減少；每股盈餘0.42元。

手機 神腦

延伸閱讀

獨／送iPhone誘拐…台版「N號房」逼少女吃穢物 「台蘿教主」判12年

AI功能發酵…i16超級換機潮 帶蘋鏈衝一波

帶動加薪 工程會修採購範本明定「高於基本工資1.1倍」

終於支援了！犀牛盾推出iPhone 16系列「相機按鈕版」防摔手機殼

相關新聞

經濟部政次陳正祺請辭獲准、原因曝光 接任人選待定

經濟部25日證實，經濟部次長陳正祺請辭獲准，將於12月31日退休，經濟部表示，陳正祺在520新內閣籌組時就已表達退休之意...

Uber Eats申請併購foodpanda遭公平會打回票 3點理由曝光

眾所矚目的Uber Eats併購foodpanda台灣外送事業案，公平會今日委員會議做出重大決議，認為限制競爭之不利益大...

公平會禁止兩大外送平台結合 Uber Eats回應了

外送平台Uber Eats併購foodpanda案，公平會今日宣布，考慮兩者結合後市占率高達九成，競爭疑慮過大，決議禁止...

Uber Eats併foodpanda闖關失敗！公平會給理由

外送平台Uber Eats宣布收購Foodpanda，為市場投下震撼彈，儘管外界對此案批評聲浪不斷，公平會卻多次延後審查期限。原定最晚...

公平會否決合併外送業務 foodpanda聲明曝光

公平會否決台灣Uber Eats合併foodpanda台灣外送業務，foodpanda德國總公司Delivery Her...

合併案失利 Uber Eats表示失望、仍將持續在台投資

公平交易委員會今日禁止Uber Eats合併foodpanda台灣業務的交易案，Uber Eats表達失望。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。