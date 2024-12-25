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統一全球新科技表現卓越獲青睞 近一年資金淨流入逾六億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近一年全球一般股票型基金資金淨流入前五名及統一全球新科技基金報酬率。(資料來源：投信投顧公會、晨星)
近一年全球一般股票型基金資金淨流入前五名及統一全球新科技基金報酬率。(資料來源：投信投顧公會、晨星)

全球股市高檔震盪，投資人獲利了結，據投信投顧公會統計至11月底，全球一般股票型基金近1年淨流出341.9億。但75檔全球一般股票型基金中，仍有10檔為資金淨流入，前5名基金的淨流入達1億元以上。其中，統一全球新科技基金因績效表現卓越，近一年資金淨流入甚至達到6.81億，最受投資人青睞。統一投信表示，AI高速成長，使2025年全球股市仍將由科技股領漲，建議投資人在科技股短線回檔時，分批布局科技主題基金，參與後市多頭行情。

根據晨星數據，截至11月30日，統一全球新科技基金多個期間報酬率名列前茅，今年來及近1年報酬率分別達到49.19%及52.34%，在全球一般股票型基金中皆排名第一。近年AI大趨勢帶動科技股股價狂飆，這檔基金透過主動選股，聚焦全球具高成長潛力的科技股，近2年報酬率達到87.19%，高於同類型基金平均的38.41%。拉長投資時間至5年，該基金經歷股市多空循環，展現優異長打能力，為投資人帶來高達207.3%的報酬率。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，股市評價偏高加上聯準會放緩降息，使科技股近期出現回檔，但這是市場重新評價的合理修正。受到美國新政府的政策不確定性影響，股市短線預計持續震盪。雖然近期美國通膨黏性壓力較大，使聯準會最新利率點陣圖上修中性利率，但降息趨勢不變，對股市資金面仍為利多。勞動市場開始降溫但仍相對穩健，美國經濟軟著陸機率大，甚至有望不著陸，支撐後市股市表現。

郭智偉表示，在AI保持高成長的背景下，科技股最具表現機會，2025年可望持續領漲全球股市。依照最新企業展望，目前市場預期雲端服務商2025年資本支出成長率達到兩成，加上AI大語言模型LLM升級後，對硬體規格要求及需求同步提升，將帶動AI類股及交換器相關供應鏈營運。AI資料中心的高耗電，帶動電力設備及電網等需求，也讓相關供應鏈有望受惠。

AI 科技股

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