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明年勞動新制未提遠洋漁工權益 綠色和平：深感遺憾

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
綠色和平表示，目前外籍漁工勞權問題仍被擱置，呼籲遠洋漁工應回歸「勞基法」，比照近海外籍漁工的保障。圖／本報資料照
綠色和平表示，目前外籍漁工勞權問題仍被擱置，呼籲遠洋漁工應回歸「勞基法」，比照近海外籍漁工的保障。圖／本報資料照

勞動部今天舉行114年新制記者會，宣布包含最低工資調漲、增列移工考試語言、懷孕指引等措施。綠色和平表示，樂見政府重視移工權益，但外籍漁工勞權問題仍被擱置，對此深表遺憾，也呼籲遠洋漁工應回歸「勞基法」，比照近海外籍漁工的保障。

綠色和平海洋專案主任鍾孟勳表示，勞動部提升在台外籍移工勞權所做的努力值得肯定，但外籍漁工的勞權問題並未在這次記者會中有所著墨，近海船隻工作的外籍漁工受「勞基法」保障，而遠洋船隻工作的外籍漁工卻沒有，而是由漁業署主管的「境外聘僱法」規管，造成一樣是外籍漁工，待遇和處境卻是雙重標準。

鍾孟勳指出，根據「境外聘僱法」規定，遠洋漁工的最低工資僅為每月550美元，約新台幣1萬7980元，遠低於「勞基法」保障。此外，台灣遠洋漁工也長期面臨惡劣的勞動條件，包括工資過低、工時過長、居住與勞動環境差、缺乏勞檢和衛生安全保障，以及不時遭遇扣薪與抵債等情況，嚴重時更可能淪為人口販運受害者。

鍾孟勳建議，勞動部應加速解決遠洋漁船上的強迫勞動問題，應要廢止漁工聘僱雙軌制，由勞動部統一管理遠洋漁工勞動事務，讓遠洋漁工回歸「勞基法」，得到一樣的待遇和保障。

勞動部 外籍漁工 移工

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